Ideja za valentinovo darilo: nepozaben romantičen pobeg v slovensko Toskano

Bliža se valentinovo ali praznik zaljubljencev, ki ga po vsem svetu praznujemo 14. februarja. Že veste, s čim boste razveselili svojo drago ali dragega?

icon-expand Naj vama letošnje valentinovo ostane v nepozabnem spominu. FOTO: Vinska klet Zlati grič

Danes, ko postaja tempo življenja vse hitrejši, je najverjetneje najdragocenejše darilo, ki ga lahko podarite svoji boljši polovici, vaš čas. Zato predlagamo, da partnerko ali partnerja presenetite z izvirnim darilom: darilnim bonom za romantični vikend pobeg v idilične zelene gričke slovenske Toskane, kjer bo v osrčju Škalc nad Slovenskimi Konjicami prijazna ekipa Vinske kleti Zlati grič poskrbela, da vama bo izlet ostal v večnem spominu. Naj vaju začarajo lepote naravnega amfiteatra

Če bi živeli v Franciji, bi vinogradna območja nad mestom cvetja in vina, kjer ima Vinska klet Zlati grič svoje vinograde, imenovali kar grand cru ali »velika lega«. Gre za naravni amfiteater slikovitih gričkov, ki jih že 800 let porašča trta, mednje pa so ujeti srednjeveški dvorec, ki je danes preurejen v eno najčarobnejših apartmajskih hiš v deželi, Gostilna Grič, kjer brbončice gostov razvajajo kulinarične mojstrovine kuharskega šefa Andreja Smogavca, ena najsodobnejših vinskih kleti v Evropi ter čisto pravo pravcato igrišče za golf.

icon-expand Na posestvu Zlati grič že 800 let iz grozdja pridelujejo vino. Znani so predvsem po svežih, sortnih in aromatičnih lažjih vinih, ki jih ljudje lahko zmerno uživajo vsak dan. FOTO: Vinska klet Zlati grič

Prespita v dvorcu kot prava grof in grofica

Ali ona že od nekdaj sanja o tem, da bi vsaj za dan ali dva postala princeska? Sedaj ji lahko on željo končno izpolni! Med bivanjem na posestvu Zlati grič bosta noč namreč preživela v več stoletij starem renesančnem dvorcu z bogato zgodovino. V stavbi, ki je danes kulturni spomenik, so skozi stoletja bivali najrazličnejši imenitneži: od Konjiških gospodov Walseejcev, cesarskega dvora, Tattenbachov, žičkih kartuzijanov, pa vse do grofov Windischgratzov, ki so objekt zapustili leta 1945.

icon-expand Poleg same stavbe, ki umetelno združuje zgodovinski pohištveni slog in duha z vsemi prednostmi sodobnega bivanja, vaju bo zagotovo navdušil tudi pogled na okoliške vinograde. FOTO: Uroš Podlogar

Pustita se razvajati s kulinaričnimi dobrotami in vrhunskimi vini

Na griču tik nad vinsko kletjo se nahaja Gostilna grič, v kateri vaju bo s svojimi kuharskimi mojstrovinami ter z izbranimi, k hrani odlično prilegajočimi se ter večkrat nagrajenimi vini Vinske kleti Zlati grič razvajal priznani kuharski šef Andrej Smogavc.

icon-expand Dovolita, da vama izbrani okusi pobožajo brbončice ob dih jemajočem panoramskem razgledu, ki seže vse do Pohorja in Dravinjske doline. FOTO: Vinska klet Zlati grič

Obiščita eno najmodernejših vinskih kleti v Evropi

V samem osrčju vinogradov se nahaja ena najsodobnejših vinskih kleti v Evropi. Klet je opremljena z najnovejšo tehnologijo, edinstvena pa je tudi njena arhitektura. Ker je območje, kjer klet stoji, zaščiteno, je klet namreč zasnovana na način, da karseda minimalno posega v prostor. Tako je objekt pravzaprav v celoti zgrajen pod zemljo, navzven pa se zliva s krajino. Med ogledom kleti bosta pod vodstvom strokovnjaka poskusila odlična vina Vinske kleti Zlati grič.

icon-expand Vinska klet Zlati grič velja za sodobni arhitekturni biser. Avtorja objekta sta arhitekta Andrej Kemr ter Igor Skulj. FOTO: Vinska klet Zlati grič