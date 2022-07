Mariborski humanitarec Boris Krabonja se z društvom UP-ornik bori proti rasizmu, sovraštvu in zatiranju. Pred slabim letom si je zadal nekoliko nenavaden cilj. Njegov cilj je za vsako od šestih milijonov žrtev holokavsta izdelati papirnato ladjico. Star papir so najprej prepogibali člani njegovega društva, a že kmalu so ladjice začele prihajati z vsega sveta. Iz njih so nato izdelali umetniško inštalacijo s simboliko Auschwitza, ki ima tudi dobrodelno noto.