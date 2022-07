Ideologija pred zdravjem bolnikov?

Že tako dolge vrste so se, zahvaljujoč epidemiji, še podaljšale tako rekoč povsod. Denimo, bolniki z napotnico s stopnjo nujnosti zelo hitro so pred kovidom povprečno prišli na vrsto za ortopedsko operacijo gležnja ali stopala v 27 dneh, letos spomladi so čakali več kot štiri mesece. Bolniki z napotnico redno morajo na operacijo mandljev čakati skoraj dve leti, pred kovidom manj kot leto dni.

V četrtek ali petek naj bi bil pred poslanci, pred tem v sredo na matičnem parlamentarnem odboru, a čeprav novela zakona preživi tudi brez glasov Levice, se poraja vprašanje, zakaj ji ta nasprotuje? Po uradnih izjavah, naj bi bilo to zato, ker imajo javni zavodi prednost pred koncesionarji, na njihovo zahtevo so v zakon zato vnesli kaskadni sistem. Cilj novele je sicer v pol leta čakalne dobe skrajšati za 30 odstotkov, v slabem letu in pol pa jih prepoloviti.

Zdravstveni inšpektorat je v času epidemije zaradi čakalnih vrst izdal 366 ukrepov. Loredan do jeseni napoveduje še več inšpektorjev, ki jih bo preselil pod nov Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Skozi te se namreč največ milijonov prelije v korupcijo. Dodal je še, da se zadnjih 15 letih v zdravstvo vrstijo številni pritiski – tako iz leve, kot iz desne – da pa se sami ničesar ne bojijo.

Na nemogoče razmere v zdravstvu je opozoril tudi kirurg Erik Brecelj, ki v javnosti uživa močan ugled. "Bolniki čakajo, umirajo v čakalnih vrstah in plačujejo ogromne količine denarja za ortopedske operacije – to so ljudje, ki so celo življenje plačevali zdravstveno zavarovanje – ampak o tem ne govorimo." Cilj mora biti zdravljenje bolnika, brez plačevanja iz lastnega žepa in brez tega, da umira v čakalnih vrstah, je dodal. "Žalostno in težko je, ko vidiš bolnika, ki je čakal na gastroskopijo pol leta, kjer so mu nato odkrili rak želodca. Pred pol leta bi ga lahko rešili, s polletno zamudo pa je že mrtev."