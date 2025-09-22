Svetli način
Pretep med mladimi, z nevarnim predmetom poškodovana ena oseba

Idrija, 22. 09. 2025 09.33 | Posodobljeno pred 59 minutami

L.M.
V noči s sobote na nedeljo se je v Idriji zgodil pretep med več mladimi, v katerem je bila poškodovana ena oseba z nevarnim predmetom. Policija primer obravnava kot sum kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. Poškodovanemu so nudili medicinsko pomoč.

V noči s sobote na nedeljo je v Idriji prišlo do fizičnega spora med mladimi, o katerem so obvestili tudi policijo. Ena do zdaj še neznana oseba je z nevarnim predmetom poškodovala drugega mlajšega udeleženca. Poškodovanemu so na kraju pomagali reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Idrija, poškodbe niso bile življenjsko ogrožujoče.

Slovenska policija
Slovenska policija FOTO: Bobo

Po dejanju sta dva neznana udeleženca spora zapustila prizorišče, policisti Policijske postaje Idrija pa nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in iskanjem osumljenca. V nadaljevanju preiskave so ugotovili, da sta bila v fizičnem obračunu lažje poškodovana še dva mlajša udeleženca.

O ugotovitvah so obvestili tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča ter pristojno državno tožilko v Novi Gorici. Dogodek preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe (po drugem odstavku 122. člena Kazenskega zakonika), so nam sporočili iz PU Nova Gorica.

Idrija pretep mladostniki policija
Lujzek Biber
22. 09. 2025 10.20
Saj je ustanova vrh griča.
