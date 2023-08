Plaz v Idriji ogrožal Rudarsko hišo, občanki evakuirali

Ko so se vremenske razmere umirile, zemeljska plazina pa ni več ogrožala objektov, sta se obe stanovalki vrnili domov. V vmesnem času so policisti nadzirali plazišče in izpraznjeni hiši pod njim, saj prazne hiše in nezavarovano premoženje predstavljajo priložnost za tatove, so opozorili na Policiji.

V ponedeljek so policisti Policijske postaje Idrija obiskali obe občanki, ki sta izrazili hvaležnost za odzivnost in požrtvovalnost pristojnih služb v skrbi za zagotovitev njune varnosti. "Ena je še posebej izpostavila, da je bila zaradi razmer zelo prestrašena in se je bala za svoje življenje, pa tudi za 300 let staro hišo, saj je že več generacij v lasti njene družine in ima zanjo veliko sentimentalno vrednost," so še sporočili s Policije.