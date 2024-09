Stanje v Idriji se je umirilo, učenci nazaj v šolskih klopeh

Največ obolelih oziroma odsotnosti otrok so zabeležili na Osnovni šoli Idrija. Po podatkih ravnateljice Ivice Vončina je bilo v četrtek zaradi omenjenih zdravstvenih težav odsotnih okoli 200 otrok, v petek pa se je število povzpelo na okoli 300, torej skoraj polovica vseh učencev. Zaradi podobnih zdravstvenih težav je v petek ostalo doma tudi okoli 20 učiteljev oz. strokovnih delavcev šole, tako da so začasno združili nekatere oddelke.

O razmerah so takoj pisno obvestili vse starše otrok. Danes se je sicer stanje normaliziralo, odsotnost učencev in zaposlenih je enaka kot ob običajnih dneh, je za STA in 24ur.com zatrdila Vončina. Z odsotnostjo otrok so se sicer soočili tudi v Vrtcu Idrija, kjer pa po podatkih ravnateljice Nadje Brence razmere niso bile kritične.

Kot je novinarjem pojasnil pediater in strokovni vodja Zdravstvenega doma Idrija Miloš Simov, se je v idrijskem zdravstvenem domu minuli teden povečalo število pacientov s prebavnimi težavami. Večinoma so zboleli v šolah, okužbe pa so potekale v dokaj blagi obliki in niso trajale več kot dva dni. Tudi število obiskov v ambulantah je bilo nizko, je Simov pojasnil v petek.

Ravnateljica Vončina je zanikala, da bi bil vzrok težav v šolski kuhinji ali na letovanju na Lošinju, kjer so bili nekateri učenci pred dnevi. Direktorica Komunale Idrija, ki upravlja z javnimi vodovodi na Idrijskem, Brigita Šen Kreže, pa je zavrnila navedbe z nekaterih družbenih omrežij, da naj bi bil vzrok oporečnost pitne vode v Idriji.

Šen Krežetova je poudarila, da vodo stalno kontrolirajo, sredina kontrola pa ni pokazala oporečnosti. Iz tega vodnega vira se napaja širše območje, celotno območje Idrije, če bi bila voda neustrezna, bi posledično zdravstvene težave zaznali tudi drugje, denimo v domu upokojencev in drugje, je pojasnila.

Pristojne službe Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v petek odšle na teren, da bi z odvzemom vzorcev ugotovile vzroke povečanega števila prebavnih obolenj otrok. Kot so nam pojasnili na NIJZ, so zdravstvene službe in osnovne šole ugotovile, da so imeli otroci kratkotrajne prebavne težave. Zboleli so večinoma z bruhanjem, ki je trajalo nekaj ur. "Glede na klinično sliko bi šlo lahko za virusno okužbo prebavil," so dodali v odgovoru na NIJZ.