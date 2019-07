Župan: Povišanje cen je manjše zlo za občane kot stečaj Komunale Idrija

Idrijčani bodo odslej za plačilo položnic za komunalne storitve morali seči globlje v žep. Komunalne storitve se bodo na celotnem območju občine Idrija v povprečju dvignile za 17 odstotkov, saj je Komunala Idrija v resnih finančnih težavah. Občani so razburjeni, na Komunali Idrija pa trdijo, da so doslej prebivalci uživali višji standard storitev, kot so ga dejansko plačevali.

Kot so pojasnili na spletni strani Občine Idrija, so od 1. julija stopile v veljavo nove, višje cene storitev javnega podjetja Komunala Idrija na področju gospodarskih javnih služb. Sklep je z večino glasov sprejel idrijski občinski svet: "Čeprav se vodstvo občine zaveda, da povišanje cen na tem področju ni ravno ukrep, ki bi ga uporabniki sprejeli z odobravanjem, pa je v okoliščinah, v katerih se je znašlo podjetje Komunala Idrija, žal, tako rekoč neizogiben."

Izkazalo se je namreč, da je Komunala Idrija v resnih težavah, zato je Inštitut za javno finančno pravo opravil pregled poslovanja, ki je potekal po pravilih notranje revizije. Kot se je izkazalo, je, pojasnjujejo na občini, finančno poslovanje Komunale Idrija zelo slabo, saj ima družba najnižjo bonitetno oceno od možnih: "Poslovanje podjetja je bilo negativno že zadnjih pet let, kritično pa od leta 2017. Dolgoročne obveznosti družbe v zadnjih petih letih so se znižale, kratkoročne obveznosti pa povišale z 984.000 evrov na 2.287.000 evrov, pri čemer je obseg kratkoročnih terjatev ostal praktično nespremenjen. Poslovanje družbe v letu 2018 je zaznamovala izguba, ki je bila ustvarjena tako na javni kot tudi na tržni dejavnosti." Breme bodo nosili občani Na vprašanje, zakaj bodo kljub temu, da gre tudi za posledice slabega vodenja družbe, izgubo komunale zdaj morali pokrivati občani, župan Občine Idrija Tomaž Vencelj odgovarja: "Občina je kot soustanoviteljica javnega podjetja po zakonu dolžna pokriti izgubo v poslovanju na področju gospodarskih javnih služb, kar pa lahko stori na dva načina, in sicer s proračunskimi sredstvi primerne porabe ali preko položnic uporabnikom storitev. Ker občina vsa sredstva primerne porabe usmerja v področja, kot so šolstvo, zdravstvo, sociala in druga, katerih financiranje je po državni zakonodaji dolžna zagotavljati, je preostala le druga rešitev."

Na Komunali Idrija, opozarjajo, da tveganje za spremembo cen pomeni uveljavitev novele Zakona o minimalni plači, kjer se bodo cene storitev dvignile na vseh nivojih. Za komunalo Idrija to po njihovih besedah po prvi oceni pomeni dvig za skoraj devet odstotkov. FOTO: Thinkstock

Na naše vprašanje, kako na občini odgovarjajo na pritožbe nezadovoljnih občanov, ki bodo zdaj morali nositi finančno breme, je župan Venceljodgovoril: "S povišanjem cen storitev obveznih javnih gospodarskih služb varstva okolja (vodooskrba, odvajanja in čiščenje odpadnih vod, ravnanje s komunalnimi odpadki) se pokriva samo izguba, nastala iz izvajanja omenjenih javnih gospodarskih služb. Nastala izguba je v največji meri posledica napačnega planiranja količin in posledično prihodkov na področju obveznih GJS. Cene, ki so veljale v letih 2017 in 2018, niso pokrivale niti lastnih stroškov dejavnosti, kar je rezultiralo v izgubi podjetja na področju izvajanja obveznih GJS." Kot poudarja Vencelj: "Povišanje cen predstavlja manjše zlo za občane kot stečaj javnega podjetja ter s tem okrnjeno izvajanje obveznih javnih gospodarskih služb varstva okolja in posledično novo iskanje izvajalcev teh storitev." Komunala Idrija od leta 2017 ni imela nadzornega sveta

Na Ministrstvu za okolje in prostor glede različnih komunalnih stroškov v občinah pojasnjujejo: S sprostitvijo nadzora in predhodnega preverjanja cen s strani države, je postala naloga odločanja o cenah popolnoma samostojna in v odgovornosti občin. Zakaj je med posameznimi občinami in posledično izvajalci javne službe razlika v stroškovnih cenah, lahko navedemo več razlogov. Med vsemi najbolj izpostavljamo pogoje izvajanja javne službe, ki so zelo odvisni od demografske (števila uporabnikov) in prostorske urejenosti (gostota poseljenosti, vrsta poselitve) območja izvajanja in od tehnične oz. tehnološke pogojenosti izvajanja javne službe (dostopnost do vodnih virov, potrebna dodatna čiščenja, prečrpavanja itd.) Med drugim na stroškovno ceno zelo vpliva stanje in vrednost infrastrukture, namenjene za izvajanje javne službe ter izkoriščenost objektov in naprav za izvajanje javne službe. Ob navedenih pogojih so stroški izvajanja različni in posledično stroškovne cene, ki pa so potem še dodatno lahko različne zaradi odločanja o subvencioniranju stroškovne cene s strani posamezne občine.

Kako bo za posledice slabih poslovnih rezultatov odgovarjala Komunala Idrija, oziroma kdo bo nosil odgovornost, je župan občine Tomaž Vencelj pojasnil: "Komunala Idrija d.o.o. je javno podjetje v lasti Občine Idrija in Občine Cerkno. Družba vse od preoblikovanja v javno podjetje leta 2014 ni imela v odloku o ustanovitvi med organi navedenega nadzornega sveta, kar je v veliki meri pripomoglo k nezadostnemu nadzoru nad poslovanjem podjetja s strani lastnikov. Ukrepe glede optimizacije poslovanja bo vodstvo Komunale skupaj z na novo konstituiranim nadzornim svetom pripravilo v prihodnjih tednih. Pri tem bo upoštevalo tudi podana priporočila iz opravljenega pregleda poslovanja JP Komunala Idrija d.o.o. v letu 2018 in prvih štirih mesecih v letu 2019. Glede na dejstvo, da mandat direktorju podjetja poteče 31. 12. 2019, bo nadzorni svet v prihodnjih tednih objavil razpis za imenovanje novega direktorja podjetja. Do imenovanja le-tega bo glavni ukrep omejitev pristojnosti direktorja in neprestani nadzor nad poslovanjem s strani nadzornega sveta." Kot dodaja, sta za nastalo situacijo, poleg slabih poslovnih odločitev in napačnega planiranja poslovanja s strani trenutnega vodstva podjetja, soodgovorni tudi občini ustanoviteljici, ki nista izvajali zadostnega nadzora poslovanja podjetja. Na Komunali Idrija pa zatrjujejo, da se je s prvim julijem 2019 poslovanje Komunale Idrija na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih vod ter zbiranja komunalnih odpadkov stabiliziralo: "Glede na trende povišanja cen komunalnih storitev na državni ravni v podjetju Komunala Idrija pričakujemo, da se bomo s cenami naših storitev na področju VOODKA v primerjavi z drugimi slovenskimi občinami do konca leta 2019 uvrstili pod povprečje, na dolgi rok pa tovrstnih nihanj v cenah ne pričakujemo več." Na komunali dodajajo še, da je Občina Idrija v letu 2018 pri Komunali Idrija naročila za 150.000 evrov manj naročil kot leto poprej, zaradi poplačila izrednih stroškov zimske službe, za katere je porabila večino teh sredstev: "Na drugi strani smo bili o krčenju sredstev obveščeni v septembru 2018 in tako velikega izpada prihodkov nismo mogli nadomestiti. V letu 2019 naročila potekajo normalno in posledično se ne kažejo bistvena tveganja za poslabšanja poslovanja. V stalnem prizadevanju, da bi bilo naše delovanje kar najbolj transparentno, odprtih rok sprejemamo tudi uvedbo nadzornega sveta, ki bo imel vse pristojnosti za presojanje dela uprave komunale in sprejemanje primernih odločitev."

'Uporabniki so prejemali višji standard storitev, kot so ga dejansko plačevali' Na Komunali Idrija pojasnjujejo, da gre razloge za 11- do 17-odstotno povišanje cen (odvisno od tipa gospodinjstva) komunalnih storitev pripisati predvsem potrebi po pokrivanju dejansko nastalih stroškov na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranja odpadkov. Delno se bo z novimi cenami v letu 2019 in 2020 pokrilo še razliko plačila storitve za nazaj, saj je Komunala Idrija uporabnikom v letih 2017 in 2018 zaračunavala prenizko ceno storitev glede na dejansko nastale stroške: "Občani občine Idrija ne bodo pokrivali izgube Komunale Idrija na tržnih dejavnostih, bodo pa od 1. julija 2019 pokrivali dejansko nastale stroške na dejavnosti vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter zbiranja odpadkov ter delno tudi razliko plačila storitve za nazaj, kar so v preteklosti plačevali premalo. Če poenostavimo: kar smo občanom v letih 2017 in 2018 obračunali premalo, se bo v storitvah poračunalo v letih 2019 in 2020, kot predvideva metodologija za izračun cen.Kot dodajajo, je za svoje storitve Komunala Idrija v preteklosti postavila prenizko ceno predvsem zaradi upada količin prodane pitne vode ter posledično odvedene in očiščene vode, po drugi strani pa so se bistveno povečale količine zbranih komunalnih odpadkov. Razlog za neustrezno kalkulacijo je še v prenizko ocenjenih stroških na posameznih dejavnostih Komunale. Novi elaborati so bili pregledani z izrednim pregledom poslovanja podjetja in ugotovljeno je, da so napovedani stroški ter količine ustrezne, nove cene pa primerne za sprejem. Torej ne gre za oškodovanje občanov, ampak le za sprejem cen, ki pokrivajo dejansko nastale stroške dejavnosti. Glede na zahtevno infrastrukturo, ki jo upravljamo, v podjetju Komunala Idrija ocenjujemo, da so nove sprejete cene v slovenskem povprečju. Verjamemo tudi in prizadevamo si, da vse aktivnosti izvajamo gospodarno in strokovno."

