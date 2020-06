IFIMES: Ugledna imena za inštitutom, ki izgublja ugled

Analize Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije v zadnjem času burijo duhove na Zahodnem Balkanu, hkrati po postavljajo verodostojnost inštituta pod velik vprašaj. Kako sicer pojasniti nenadni zasuk političnih stališč in ocen, nenavadna financiranja inštituta s strani državnih podjetij, pojav plagiatorstva ter distanciranje častnega predsedstva od "sponzoriranih vsebin"? V vrstah inštituta pa je tudi precej znanih oseb iz družbenega in političnega življenja, ki so zastavile svoje dobro ime. Med njimi denimo tudi svetovalec predsednika Boruta Pahorja dr. Ernest Petrič.

Potem ko sta se na zadnje analize Mednarodnega inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) ostro odzvala njegov častni predsednik Stjepan Mesić ter predsednik svetovalnega odbora Budimir Lončar, sledijo tudi drugi odzivi, predvsem iz držav, ki jih analitična sestavka ’Srbija – prizorišče konfrontacije obveščevalnih služb’ ter ’Bosna in Hercegovina – Črna gora 2020: Dodik in Đukanović destabilizirajoči faktor na Balkanu in Evropi’, obtožujeta delovanja, ki ruši prizadevanja za mir in stabilnost v tem delu Evrope. Tako je tudi črnogorski Digitalni forenzični center (DFC) podrobneje raziskal objave IFIMES v zadnjih štirih letih. Kot so zapisali v poročilu, so "analize IFIMES iz Ljubljane, ki so bile objavljene v zadnjih štirih letih, polne nedoslednih trditev, pristranskosti proti posameznim regionalnim voditeljem kot tudi naglih menjav stališč glede nekaterih tem."

icon-expand Milo Đukanović FOTO: AP

V DFC izpostavljajo, da delovanje inštituta lahko razdeli v dve obdobji, in sicer na tistega pred sestankom direktorja IFIMES doc. dr. Zijada Bečirovića s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, ter aktualno fazo, kjer je IFIMES povsem obrnil ploščo. Namreč, pred 12. februarjem 2019 je srbski voditelj v očeh inštituta veljal za naslednika Miloševićeve in Šešeljeve linije, njegova stranka pa je bila označena kot desničarska, konservativna in v več vidikih nacionalistična. Sam Vučić je bil predstavljen kot faktor nestabilnosti v regiji, čigar politika je osnovana na nadzoru medijev ter ustvarjanju kriz v državah v regiji, navaja Digitalni forenzični center.

icon-expand Zijad Bećirović in Aleksandar Vućić. FOTO: IFIMES

Na drugi strani je Črna gora igrala pozitivno vlogo, vse do zgoraj omenjenega srečanja, ko se je ton močno spremenil. Črnogorski voditelj Milo Đukanović je šel od državnika, ki ima harmonične odnose z vsemi etničnimi skupnostmi, in čigar država je, tudi z odličnimi makroekonomskimi kazalci, faktor stabilnosti v regiji, do človeka, ki kraljuje korupciji in kriminalu, manipulira ter razpihuje nacionalizem in religiozna trenja. IFIMES Đukanovića tudi obtožuje prikrivanja resničnih podatkov o okuženih. Tu pa se pojavi glavna težava. Ne gre namreč za to, da bi bile hipoteze analiz povsem nekredibilne, pač pa zato, da besedila ne zadostujejo akademskemu minimumu. Trditve namreč niso podkrepljene z dokazi, avtorji se (ponavadi) ne sklicujejo na druge vire in ne nudijo utemeljitev. Na to so poleg DFC v preteklosti že opozarjali mnogi. Spomnimo, koprska občina je od IFIMES kupila šest študij, za njih plačala 69 tisočakov, študije pa so bile v celoti ali pa vsaj delno prepisane kar iz Wikipedie. Sprega z dobavitelji energije Inštitut s sedežem v Ljubljani je za svoje usluge, kot je razvidno iz podatkov, objavljenih v aplikaciji Erar, prejel več tisoč evrov sredstev s strani podjetij Eles ter Gen energija, pa tudi Darsa, mestnih občin Koper in Ljubljana ter ministrstva za obrambo in ministrstva za zunanje zadeve. Zanimivo pa je, da se na seznamu največkrat pojavi ime podjetja Eles, d.o.o., ki že od oktobra 2014 inštitutu nakazuje zneske v višini 1.098 evrov. Prav zato nas je zanimalo, za kakšne usluge IFIMES gre in kje se srečujeta interesa operaterja elektroenergetskega omrežja in inštituta, ki preučuje družbeno-politične razmere na Balkanu in Bližnjem vzhodu?

icon-expand Pri ELES so ocenili, da je IFIMES najbolj kompetenten inštitut za področje Balkana. FOTO: MZI

Iz podjetja so nam sporočili, da je ELES, sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja Republike Slovenije, tudi vodja bloka elektroenergetskih omrežij Republike Slovenije, Republike Hrvaške in BiH. V tej vlogi je zadolžen predvsem za izravnavo proizvodnje in porabo celotnega bloka. "Zaradi tega moramo biti seznanjeni z dogajanjem v teh dveh državah. V Republiki Sloveniji za to področje pred leti ni bilo bolj kompetentnega inštituta, kot je IFIMES. Zaposleni Inštituta IFIMES so pomagali pri naših pogajanjih s sistemskim operaterjem elektroenergetskega omrežja BiH, NOS BiH, v začetku leta 2014, ko smo vlagali napore v podpis tristranskega sporazuma v bloku, s katerim bi slovenskim končnim porabnikom električne energije prihranili 11 milijonov evrov letno,"pojasnjujejo v ELES. Poleg tega so, tako ELES, pri inštitutu tudi oglaševali logotip njihove družbe na vseh svojih prireditvah, pošiljali družbi ekskluzivne novice o dogajanjih na Balkanu, hkrati pa je bil ELES brezplačno vabljen na dogodke, ki jih je organiziral IFIMES. Inštitutu so tako za omenjene usluge v šestih letih nakazali več kot 80 tisoč evrov. Po izteku zadnjega aneksa leta 2019 se za podaljšanje sodelovanja niso odločili. Vsi Ifimesovi ljudje IFIMES sicer združuje pisano druščino uglednih intelektualcev, politikov, diplomatov in pravnikov, zato na prvi pogled daje verodostojen vtis. Tu so, poleg omenjenih Mesića in Lončarja, tudi Marc R. Pacheco, demokratski senator iz Massachusettsa, Craig T. Smith, politični direktor Bele hiše in svetovalec predsednika ZDA Billa Clintona, nekdanji tiskovni predstavnik Nata Jamie Shea, nekdanji srbski premier Zoran Živković in tudi nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in sedanji svetovalec predsednika Boruta Pahorja dr. Ernest Petrič.

icon-expand Ernest Petrič. FOTO: Damjan Žibert