Slovenija

Med bloki odvržene igle in pripomočki za uporabo drog

Ljubljana, 03. 02. 2026 15.55 pred 33 minutami 1 min branja 11

Avtor:
N.L.
Odvržena igla

Potem ko so starši deklice, ki obiskuje vrtec v ljubljanskih Dravljah, v njeni jakni našli uporabljeno narkomansko iglo, na problem odvrženega pribora za uporabo drog in igel opozarjajo tudi prebivalci ožjega območja centra Ljubljane. Kako postopati v primeru stika s takšnimi predmeti in kakšna je nevarnost za okužbo?

Ena od bolj problematičnih točk v središču Ljubljane je tik ob stanovanjskih blokih med Kolodvorsko in Resljevo ulico. Na tleh kupi smeti, med listjem pa tudi odvržene igle.

Različni pripomočki, pa krvavi robčki in igle so tudi v parku Navje, pod Materinskim mostom, eno glavnih žarišč pa ostaja pod Tromostovjem.

Preberi še Petletna deklica na igrišču našla uporabljeno iglo

Kaj storiti, če pridemo v stik s takšno iglo? Mesto, kjer pride do stika, naj se spere z mlačno vodo in milom, priporočljivo je tudi, da se mesto razkuži z alkoholnim razkužilom. Zdravnik nato preveri cepilni status pacienta, pojasnjuje Tatjana Mrvič, infektologinja in vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana.

Infektologinja sicer pojasnjuje, da se preko teh igel virusi, ki bi se potencialno lahko prenašali, ne prenašajo, kar so potrdile tudi raziskave pri otrocih.

Prav zaradi težav z odvisniki so decembra lani zaprli podhod Ajdovščina. Župan Zoran Janković je takrat pojasnil, da težavo sedaj urejajo z varnostno službo.

Preberi še MOL zapira nekatere podhode zaradi odvisnikov in brezdomcev

Več podrobnosti o problematiki in posnetki stanovalcev, ki opozarjajo, da se razmere poslabšujejo, v oddaji 24UR ob 18.55 na POP TV. Razmere na terenu je preverila Manca Turk.

ljubljana droge igle

Slovenija ima varuhinjo človekovih pravic

KOMENTARJI11

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sredinc
03. 02. 2026 16.28
groza kam mi tonemo…
Odgovori
0 0
Hc4life
03. 02. 2026 16.24
Mislim ,da ni nikjer večje koncetracije odvrženih narkomanskih igel ,kot v parku ob rimskem zidu ,muzeju rimske zgodovine...center mesta ....kaj bol ogabnega ne obstaja ...vsem turistom na ogled
Odgovori
+3
3 0
Peklenšček
03. 02. 2026 16.21
Kjer so đankiji tam so igle :)
Odgovori
+2
2 0
Delavec_Slo
03. 02. 2026 16.20
A jure to meče!
Odgovori
+2
2 0
jablan
03. 02. 2026 16.17
Ma to je že leta a spet odkrivate toplo vod
Odgovori
+4
4 0
Morgoth
03. 02. 2026 16.03
Na Metelkovo naj grejo malo črne pogledat, ki so dilerji!
Odgovori
+6
8 2
Perovskia
03. 02. 2026 16.29
Skiljo prav da jih ni da je vse pod kontrolo tako kot delovanje vlade
Odgovori
0 0
BeGood
03. 02. 2026 16.01
Kaj je nastalo iz nekoč varne "bele" Ljubljane.
Odgovori
+7
8 1
kolibri370
03. 02. 2026 16.10
To, kar so volilci izvolili
Odgovori
+2
4 2
jablan
03. 02. 2026 16.18
Ja od leta 90 naprej v yugi tega ni bilo
Odgovori
0 0
JanezNovak13
03. 02. 2026 16.28
Iz bele v belo.
Odgovori
+1
1 0
