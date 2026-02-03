Med bloki odvržene igle in pripomočki za uporabo drog

Ena od bolj problematičnih točk v središču Ljubljane je tik ob stanovanjskih blokih med Kolodvorsko in Resljevo ulico. Na tleh kupi smeti, med listjem pa tudi odvržene igle.

Različni pripomočki, pa krvavi robčki in igle so tudi v parku Navje, pod Materinskim mostom, eno glavnih žarišč pa ostaja pod Tromostovjem.

Kaj storiti, če pridemo v stik s takšno iglo? Mesto, kjer pride do stika, naj se spere z mlačno vodo in milom, priporočljivo je tudi, da se mesto razkuži z alkoholnim razkužilom. Zdravnik nato preveri cepilni status pacienta, pojasnjuje Tatjana Mrvič, infektologinja in vodja službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v UKC Ljubljana.

Infektologinja sicer pojasnjuje, da se preko teh igel virusi, ki bi se potencialno lahko prenašali, ne prenašajo, kar so potrdile tudi raziskave pri otrocih.