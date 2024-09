Romska problematika: 'Ignoranca je vse, kar smo dobili iz Ljubljane'

"Ignoranca je vse, kar smo dobili iz Ljubljane, ko govorimo o romski problematiki," pravi Silvo Mesojedec, predstavnik novomeške Regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike, kjer še vedno razburja lanska zavrnitev županskih predlogov, in dodaja: "Če želi politika v Ljubljani končno premakniti zadevo na bolje, bo morala sprejeti celovit program in vsekakor zahteva civilnih iniciativ iz jugovzhodne regije ostaja na tem, da tvorno sodelujemo pri sprejemanju teh programov."

A vlada je očitno šla mimo zahteve in kot navajajo pristojna ministrstva, prve spremembe bodo pripravljene do konca meseca: "Na vladi intenzivno delamo in pripravljamo spremembe. Mi se največ povezujemo z ministrstvom za izobraževanje," je situacijo komentiral Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Podrobnosti novih ukrepov na šolskem ministrstvu ne razkrivajo, a da so njihove moči že zdaj usmerjene v sofinanciranje dejavnosti in oseb, ki romskim otrokom pomagajo pri vključevanju. Zato pa minister Mesec napoveduje "sofinanciranje dejavnosti na področju osnovnošolskega izobraževanja, financiranje sredstev za materialne stroške za romske učence, financiranje dela romskih pomočnikov, sofinanciranje dejavnosti na področju predšolske vzgoje, stalno strokovno izpopolnjevanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih za delo v večkulturnem okolju in podporo učenju jezika, tako materinščine kot slovenščine."

"Ministrstva že nekaj časa izvajamo več programov, ampak ti programi med seboj niso usklajeni. Recimo romski pomočniki in večnamenski romski centri ne sodelujejo. Drug problem pa je zaposlovanje, tukaj je treba razširiti javna dela, predvsem pa senzibilizirati velike zaposlovalce na Dolenjskem," še dodaja Mesec.

Ni vse na nas, se odgovornost z zapisom pravosodnega ministrstva Andreje Katič, češ da morajo biti zadnji v vrsti pri reševanju romske problematike, spet prelaga naprej, žogico pa nato naprej podaja tudi Mesec: "Prepogosto se meša, da je sociala neke vrste vzrok za kriminal, ampak s kriminalom, posredovanjem orožja, krajami in podobnimi stvarmi mora ukrepati Policija."

A ta ukrepa, Policijo hvalijo domačini, notranji minister tudi aktivno obiskuje pereče kraje in pomisleke županov ter Romov namesto predsednika vlade predaja ministrom. Težavo pa, tako župani jugovzhodnih občin, povzročajo policijska pooblastila. Po zadnjem streljanju v Novem mestu, denimo, preiskava celotne vasi ni upravičena.

"Za morebitno preiskavo dotične osebe, ki naj bi streljala, bi lahko bili razlogi, za preiskavo celotnega naselja pa prav gotovo ne, kajti razlogi za hišno preiskavo morajo biti specificirani tudi glede na prostor," pove Miroslav Žaberl, strokovnjak za policijska pooblastila.

24-urni policijski nadzor je v trenutnih kadrovskih primanjkljajih bolj ali manj nemogoč, še komentira Žaberl: "Potrebuješ najmanj šest ljudi in če nadzor traja po osem ur ter če želiš imeti 24-urno pokritje, je potrebno precejšnje število zaposlenih, kajti ti ljudje potrebujejo potem še najmanj 12-urni počitek."

Specialne enote pa so, pojasnjuje strokovnjak za policijska pooblastila, odgovorne le za hujše grožnje.