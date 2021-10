Igor Kadunc prevzema vodenje STA.

Kadunc izpostavlja, da z izvajanjem Zakona o STA od njegove uveljavitve v letu 2011 ni bilo zaznati težav. Sedaj pa določena različna tolmačenja nekaterih določb povzročajo velike težave. Tako je nujno, da bi svoje povedalo sodišče. "Verjetno pa bomo poizkusili zaprositi DZ za avtentično tolmačenje določil zakona, ki so se do sedaj pokazala kot sporna. Morda bo to zadoščalo, da bi lahko STA opravljala običajne funkcije tiskovnih agencij in na običajen način," je dodal.

Že na svoj prvi delovni dan v torek se bo sestal tudi z direktorjem vladnega urada za komuniciranje Urošem Urbanijo. Ta ga je na sestanek povabil v želji, da se stvari premaknejo v dobrobit agencije.