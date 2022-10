Igrača, ki bo navdušila vaše otroke!

Predstavljamo vam super zabavno, inovativno in pametno igračo, s svetlobnimi in zvočnimi učinki, ki se je bo razveselil prav vsak malček: Pinklo!

Pinklo je igrača poni, ki proizvaja mehurčke za najboljšo zabavo, omogoča pa tudi razvoj motoričnih sposobnosti otroka. Ta poni poleg tega, da dela mehurčke, tudi predvaja glasbo, maha s krili in celo sveti v različnih barvah . Veliko mehurčkov s pritiskom na samo en gumb Pinklo pono ima tudi zvočne in svetlobne efekte! Vse, kar vaš otrok potrebuje za zabavno igro v parku. Neskončno veselje in zabava s Pinklom se lahko začne! Podpora za vaše malčke, ko se učijo hoditi Igrača Pinklo je zasnovana posebej za podporo vašim malčkom pri prvih korakih. Ima ročaj, s katerim se otrok oprime med hojo, zato je kot nalašč za sprehode in igre v parku, vrtu ali igrišču.

icon-expand Pinklo FOTO: Arhiv ponudnika

Posodica za tekočino je trdno pritrjena in se nahaja na dnu, kjer je vaš malček ne more doseči, tako da ni strahu pred politim milom, ni mokrih oblačil in razlivanja tekočine med igro vsepovsod. Zabavo bo dopolnilo mahanje ponija s krili ter vesela glasba. Dovolj, da za več ur okupirate pozornost svojih malčkov! Igranje s to vznemirljivo igračo bo spodbudilo domišljijo in ustvarjalnost vaših otrok. Razvijali bodo svoje motorične sposobnosti ob obvladovanju gibanja ponija, razvijali bodo občutek za prostor in orientacijo. Razveselite svoje malčke za njihov rojstni dan s to očarljivo igračo, nad katero bodo zagotovo navdušeni!

Pinklo je popolnoma varen za vašega otroka: deluje na baterije in se enostavno zažene z enim gumbom. Je majhen in lahek, zato ga zlahka pospravite tudi, ko se odpravite na potovanje. Zagotovite svojim malčkom neskončno zabavo in smeh s to edinstveno igračo! Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na strani Flamingoshop poiščite Pinklo, igračo ponija, ki dela mehurčke, in si zagotovite neverjetne popuste! Za popolno zvestobo trgovina Flamingoshop svojim strankam ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Če torej iz kakršnegakoli razloga želite izdelek vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj.

