Igrače za pse, ki bodo razveselile vašega žalostnega psa

Ste tudi vi v situaciji, ko mora vaš kuža preživeti cel dan brez vas? Kako bi se vi počutili zaprti v sobi brez vaše najljubše osebe ali družbe?

V Sloveniji je registriranih že več kot 238.024 registriranih psov. Za najbolj popularno pasmo velja nemški ovčar, temu pa sledita labradorec in koker španjel kavalir. Prav pri teh pasmah je pogosto, da jih imamo za hišne ljubljenčke in jih tako puščamo same v stanovanju ali hiši tudi dlje časa, npr. za čas celotnega svojega delovnika. Toda, če je pes sam, ga lahko hitro zanese in postane žalosten, depresiven ali celo agresiven… V tem članku vam bomo pojasnili zakaj pride do uničenega pohištva, neželjenih lužic ali pa celo depresije pri psih. Na koncu članka pa vam bomo predstavili še enostavno rešitev za te težave.

Pes prepuščen sam sebi je lahko pravi pasji razbojnik Marsikdo, ki je že pustil psa samega za dlje časa, je prišel domov in pričakalo ga je neprijetno presenečenje. Pes je raztrgal čevlje, obgrizel stole, prelizal celoten kavč ali pa na preprogi pustil smrdljivo lužico. Takšnemu psu se reče pasji razbojnik, saj svojo frustracijo ob odsotnosti lastnika sprošča z uničevanjem lastnine.

Posebej pogosto je, da pes, ki je prepuščen sam sebi uničuje predmete s katerimi je lastnik pogosto v stiku. Tako največkrat nastradajo blazine, polnilci za telefon, priljubljene knjige ali pa najljubši čevlji. Ker se gre tu za čustven odziv, ki je posledica naše odsotnosti, je kaznovanje psa za njegovo dejanje nelogično. Dokazano je tudi, da če psa kaznujete šele po vrnitvi domov, ko je od “divjanja” minilo že nekaj časa, pes ne bo vedel zakaj ga kaznujete in bo ščasoma razvil strah in odpor do vas. Tega ni storil zanalašč, ampak si ni mogel pomagati. Potrebna je tako kreativna rešitev, s katero se spopadamo z ločitveno anksioznostjo,ki v našem ljubljenčku nastane ob našem odhodu...

Psi ne znajo izraziti svoje žalosti Ker so psi živali in ne znajo izraziti svoje žalosti z besedami kot mi ljudje, to storijo z dejanji. Ali pa celo brez dejanj. Velikokrat psi, ki močno pogrešajo svoje lastnike, preprosto obsedijo pred vrati in čakajo na vrnitev svojega lastnika. Nekateri psi gredo celo tako daleč, da lajajo brez prestanka. Če živite v stanovanjskem bloku ali večstanovanjski hiši je lahko to hitro moteče in s seboj potegne grde poglede vaših sosedov.

Če ste psu najboljši prijatelj, mu je brez vas dolgčas Če se svojemu psu premalo posvečate tudi ko ste z njim, je zanj še težje, ko je zaprt, saj mu še prej postane dolgčas in lahko hitro svojo odvečno energijo preusmeri v uničevalna dejanja ali pa v nepotreben lajež s katerim vas kliče nazaj domov. Najbolje bi seveda bilo, če bi lahko preživeli cel dan s svojim psom, a v realnosti je to zelo težko, če ne celo nemogoče. A obstaja preprost način, kako lahko psa animirate tako umsko kot fizično, ga primerno utrudite in posledično mu bo vasa odsotnost prijala, saj jo bo izkoristil za – zadovoljen počitek! Pes potrebuje nekaj, kar ga zamoti, da lahko potrpi čas brez vas Ko nas pes sprejme za svojega lastnika, mi postanemo center njegove pozornosti. Zato je logično, da ko nas ni, svojo pozornost usmerja v našo odsotnost. Ker mu ta ni jasna, se mu frustracija ali odvečna energija nabira v telesu in išče način, kako se sprostiti.

Zato je pomembno, da najdemo način, kako psu pomagamo sprostiti njegovo odvečno energijo in mu preusmerimo pozornost. Loco Chilli Active Ball sodi med posebne aktivne igrače za pse, ki vašemu ljubljenčku omogoča ne samo preganjanje dolgčasa, pač pa pospešuje razvoj kognitivnih funkcij, stimulira vonj in um ter skrbi za fizično aktivnost. Verjemite nam – igrače za pse so v osnovi psom večinoma zabavne, a ne obstaja pes, ki bi se lahko uprl tej pisani žogici, ki se kotali kar sama od sebe in to ne le naravnost, pač pa v naključne smeri!

Popolna stimulacija pasjih čutov preusmeri pasjo pozornost z dejstva, da vas ni Chilli Active Ball bo takoj postala najboljša prijateljica vašega psa. Pisana žogica se vali naokoli z naključnim gibanjem, ki spodbudi čutila vašega psa in jih animira tudi več ur, saj se psi pri lovljenju žogice hitro zamotijo in zabavajo. S svojim gibanjem namreč takšne igrače za pse v psu sprožijo željo po igri in lovljenju, kar je pasja najljubša aktivnost, ne glede na pasmo. To pa še ni vse – v kompletu se dobijo kar 4 pisani plaščki iz mikrovlaken, ki so za vašega psa popolnoma varni, hkrati pa omogočajo, da žogica med valjenjem po stanovanju pobira tudi prašne delce in pasjo dlako. Umazan plašček samo snamete, ga operete, na žogico za psa pa nataknete drugo barvo in vaš štirinožni prijatelj ima pred seboj že novo igračko – kot bi imeli 4 različne igrače za pse!

