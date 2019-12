Kako kupovati igrače?

Veliko lahko ugotovimo iz oznak na izdelkih, kot so EN 71, CЄ, ter znaka "dobra igrača" in "neprimerno za otroke, mlajše od treh let".

- Znak "dobra igrača" podeljuje komisija za oceno igrač, v katero so vključeni strokovnjaki z različnih področij. Ocenjujejo jih z vidika varnosti, upoštevajo pa tudi likovno-oblikovni kriterij ter ustreznost igrače otrokovi razvojni stopnji in načinu igranja. Če igrača doseže pozitivno oceno glede na postavljene kriterije, prejme znak "dobra igrača".

- Majhnim otrokom ne kupujemo igrač z oznako "neprimerno za otroke, mlajše od treh let". Malčki namreč zelo radi nesejo v usta drobne predmete, pri čemer obstaja velika nevarnost, da se z njimi zadušijo. Ob tem pazimo, da igrača ni premajhna in da nima majhnih delov, ki se lahko odstranijo ali odlomijo.

Plišaste igrače in kostumi naj bodo izdelani iz pralnih in negorljivih ali počasi gorljivih tkanin, polnilo pa ne sme biti iz drobnih delcev, ki lahko postanejo vzrok za zadušitev.

Varna igrača ne sme imeti ostrih robov, ostrih koničastih delov, na leseni igrači ne sme biti trsk. Za otroke, mlajše od treh let, tudi niso primerne igrače s kovinskimi deli. Včasih so na igrači koničasti deli, če gre za posebno funkcijo igrače, npr. igrača dežnik. Take igrače niso primerne za otroke do treh let starosti, koničasti deli pa morajo biti ustrezno zaščiteni. Igrača tudi ne sme imeti odprtin, velikih od 0,5 do 1,2 cm, ker se vanje lahko ujamejo prsti rok ali nog.

Igrače za sestavljanje z majhnimi in zelo močnimi magnetki, niso primerne za otroke, mlajše od šestih let. Če otrok magnetke pogoltne, lahko pride do težkih poškodb notranjih organov.

Za otroke, mlajše od treh let, predstavljajo nevarnost za zadušitev tiste igrače, katerih premer je manjši od treh cm (npr. majhne figurice živali ali ljudi, drobne kocke, žebljički, majhne žoge, piskajoče igrače z drobno piščalko, igrače, ki vsebujejo male okrogle baterije, medvedki s pritrjenimi trdimi očmi), in igrače, ki se razstavijo na manjše dele. Pri izbiri igrače si lahko pomagamo z oznako, ki opozarja, da igrača ni primerna za otroke, mlajše od treh let, ker je premajhna ali je razstavljiva na drobne dele. Bodimo pozorni tudi na dele igrače, ki se lahko odlomijo ali odtrgajo. Otrok jih lahko pogoltne, vdihne ali jih vtakne v nos ali ušesa.

Nekatere igrače, npr. vozila na motorni pogon, glasbila, elektronske igrače, so lahko zelo glasne in za družino kmalu postanejo moteče. Povzročijo lahko tudi poškodbe sluha. Glasnost igrače preverimo že v trgovini. Če se odraslemu človeku igrača zdi glasna, je zagotovo preglasna za otroka.

Igrače za jahanje: Lahko so nevarne za majhne otroke. Ker še nimajo dobro razvite koordinacije gibov, so pogosti padci s poškodbami. Poskrbimo tudi, da se bodo otroci igrali le na varnih površinah, daleč stran od stopnic, plavalnega bazena, prometa ipd.

Igrače, v katerih se otrok lahko vozi: Imeti morajo dober zavorni sistem, iz njih se ne sme z lahkoto pasti in ne smejo predstavljati nevarnosti za poškodbe otroka ali koga drugega. Poskrbimo, da se bo otrok vozil le na varnih površinah.

Velike igrače, kot so hišice, gradovi, avtomobili, v katere otrok lahko zleze: Odprtine morajo biti dovolj velike, da omogočajo prezračevanje, da se otrok ne zaduši. Vrata naj se z lahkoto odprejo z notranje strani.

Kolesa in kolesarske čelade sodijo skupaj. Če za darilo kupimo kolo, mora darilo vedno spremljati tudi kolesarska čelada, ki je primerna otrokovi starosti in velikosti njegove glave.

Kadar podarjamo rolerje ali rolko, je treba darilu dodati poleg čelade še ostalo varovalno opremo: dlančnike, komolčnike in kolenčnike.

Napihljivi baloni so nevarni za otroke do 8. leta starosti. Otroci se lahko zadušijo z nenapihnjenim balonom iz lateksa ali z delci balona, ko le-ta poči. Balone uporabljamo izključno za dekoracijo.

Funkcionalne igračeso pogosto dober posnetek naprav in orodij za odrasle in se tudi uporabljajo na podoben način. Pred nakupom natančno preberemo navodilo za uporabo in opozorila o nevarnostih. Običajno take igrače niso primerne za otroke, mlajše od treh let, in se smejo uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe.

Igrače na električni pogon se lahko napajajo z električno napetostjo največ 24 V. Otrok naj jih uporablja le pod nadzorom odrasle osebe. Preverimo ali so deli igrače, ki so pod napetostjo, in kabli, ustrezno izolirani ali mehansko zaščiteni, da ne pride do električne poškodbe. Baterije lahko v igračo vstavlja samo odrasla oseba. Otroci naj ne nosijo igrač na baterije v posteljo, ker lahko pride do opeklin zaradi izlitja baterij.

Električne igrače z grelnimi elementi so primerne le za otroke, starejše od osem let. Ne smejo se segreti toliko, da bi ob dotiku povzročile opekline.

Pri kemičnih igračah, npr. kompletih za kemijske preskuse, pred nakupom preberemo opozorila o nevarnostih pri uporabi ter navodila za uporabo. Običajno take igrače niso primerne za otroke, mlajše od 12 let, in se smejo uporabljati le pod nadzorom odrasle osebe.

Koničaste igrače, npr. meči, sablje, puščice, morajo imeti konice iz mehkega materiala ali na konicah vakuumske kapice. Tovrstne igrače in izstrelki ne smejo imeti trdih konic, saj lahko povzročijo poškodbe obraza, še posebej so nevarne poškodbe oči. Poučimo otroka, naj s sabljo ali lokom ne meri v človeka.

Nakup igrač orožja odsvetujemo. Če se nakupu nikakor ne moremo izogniti, kupimo otroško pištolo svetle barve, ki se je ne da zamešati s pravim orožjem. Poučimo otroka, naj z orožjem ne meri v človeka.

Video igrice in računalniške igrice: izberemo le tiste, ki so primerne otrokovi starosti, izogibamo pa se nakupu igric, ki spodbujajo nasilje.

Darilo je odvito. Kaj pa zdaj?

Takoj, ko darilo odvijemo, vrečke in trakove pospravimo iz dosega majhnih otrok. Skrbo preberemo navodila za sestavljanje, uporabo in varno ravnanje.

Pazimo tudi, da se mlajši otroci ne bodo igrali z igračami starejših bratcev ali sestric, ker so te običajno majhne ali sestavljene iz drobnih sestavnih delov in so zato za mlajšega otroka lahko nevarne.

Otroka naučimo, da vedno pospravi igrače. Če ležijo po tleh so lahko kdo spotakne čeznje in pade.