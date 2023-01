Igrajte se z novimi junaki Super Foodies

Družabne igre so odličen način za kakovostno preživljanje prostega časa. Spoznajte novo družabno igro z junaki Super Foodies, ki omogoča igranje kar dveh iger.

Trikrat DA za družabne igre Družabne igre lahko igra vsa družina ter se ob tem druži, zabava in predvsem povezuje med seboj. Predstavljamo pa vam še tri razloge, zakaj naj otroci igrajo družabne igre. 1. Učijo pravil in sodelovanja Prek iger se otroci učijo pravil in sodelovanja, kar jim pride prav tako v vrtcu in šoli kot tudi kasneje v življenju. 2. Urijo v sprejemanju porazov Številni otroci težko prenašajo poraze oziroma si želijo vedno zmagovati. Spodbujajte jih pri igranju družabnih iger, ki jih bodo postopoma naučile sprejeti poraz. 3. Ponujajo miselne izzive Vsaka družabna igra ima svoje zahteve in izzive, ki jih mora opraviti igralec, če želi napredovati. Prav zato so družabne igre odlične za urjenje miselnih sposobnosti in iskanje rešitev takšnih in drugačnih problemov.

Tu so nepremagljivi Super Foodies Nepremagljivi Super Foodies so prijatelji, ki kar pokajo od moči in zdravja. Kot vsi superjunaki, imajo tudi oni svoje nasprotnike. To so Škodljivčki , ki jih poskušajo ovirati na vse načine. 28 superjunakov je upodobljenih na lesenih dominah, ki jih otroci zbirajo ter se z njimi igrajo domine ali spomin.