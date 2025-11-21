"Dajmo se na internetu in družbenih omrežjih obnašati odgovorno," poziva Rosa Angela Romih, ki v seriji Nemirna kri igra Zojo Veber Šmidt. Poleg Rose sta se t. i. "bullyingu" jasno in odločno zoperstavili tudi njeni soigralki Lea Mihevc (v seriji mlada kriminalistka Sara Petrič) in Ondina Kerec (v seriji Lucija Jerman).
Ustrahovanje med mladimi – v šoli, na hodnikih, na spletu in družbenih omrežjih – namreč ostaja ena najresnejših in najtišjih oblik nasilja današnjega časa. Čeprav se o njem v zadnjem času veliko govori, ga mladi še vedno redko prijavijo. Odrasli pa znake njihove stiske zaradi ustrahovanja na spletu in družbenih omrežjih pogosto prepozno prepoznajo.
Mednarodni dan proti ustrahovanju (angleško: International Stand Up to Bullying Day) tradicionalno poteka vsak tretji petek v novembru (ter ponovno konec februarja) v približno 25 državah. Ta dan je namenjen spodbujanju solidarnosti z žrtvami t. i. "bullyinga" ter ozaveščanju o posledicah nasilja med vrstniki, še posebej na spletu.
Tudi na POP TV skozi svoje serije in novinarske prispevke redno opozarjamo na to problematiko ter spodbujamo tako mlade kot njihove starše, naj se odprto pogovarjajo o tej tematiki. Le tako bodo težave znali pravočasno prepoznati in žrtvam nuditi podporo.
Kaj pravijo podatki?
Problem ustrahovanja, predvsem na spletu, je v Evropi in Sloveniji vse večji. Približno vsak šesti mladostnik je bil žrtev kibernetskega ustrahovanja, vsak osmi pa je priznal, da je sodeloval pri ustrahovanju, kažejo podatki iz raziskave Boljši internet za otroke 2024. Iz istega poročila je razvidno, da je približno 11 odstotkov mladih v šoli poročalo, da so vsaj dva- do trikrat na mesec žrtve ustrahovanja.
Evropsko omrežje Insafe, zadolženo za koordinacijo aktivnosti s področja osveščanja javnosti glede varne rabe interneta in mobilnih naprav, oziroma njihovi telefoni za pomoč so v lanskem letu obravnavali več kot 54.000 klicev, pri čemer je bilo 14 odstotkov primerov povezanih s kibernetskim ustrahovanjem.
Ti podatki potrjujejo, da je ustrahovanje (še posebej na spletu) ena največjih stisk odraščajočih. Pa vendarle ustrahovanje ni neizogiben del odraščanja. Je problem, ki ga lahko rešimo, če ga vidimo in če o njem spregovorimo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.