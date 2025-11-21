"Dajmo se na internetu in družbenih omrežjih obnašati odgovorno," poziva Rosa Angela Romih, ki v seriji Nemirna kri igra Zojo Veber Šmidt. Poleg Rose sta se t. i. "bullyingu" jasno in odločno zoperstavili tudi njeni soigralki Lea Mihevc (v seriji mlada kriminalistka Sara Petrič) in Ondina Kerec (v seriji Lucija Jerman).

Ustrahovanje med mladimi – v šoli, na hodnikih, na spletu in družbenih omrežjih – namreč ostaja ena najresnejših in najtišjih oblik nasilja današnjega časa. Čeprav se o njem v zadnjem času veliko govori, ga mladi še vedno redko prijavijo. Odrasli pa znake njihove stiske zaradi ustrahovanja na spletu in družbenih omrežjih pogosto prepozno prepoznajo.

Mednarodni dan proti ustrahovanju (angleško: International Stand Up to Bullying Day) tradicionalno poteka vsak tretji petek v novembru (ter ponovno konec februarja) v približno 25 državah. Ta dan je namenjen spodbujanju solidarnosti z žrtvami t. i. "bullyinga" ter ozaveščanju o posledicah nasilja med vrstniki, še posebej na spletu.

Tudi na POP TV skozi svoje serije in novinarske prispevke redno opozarjamo na to problematiko ter spodbujamo tako mlade kot njihove starše, naj se odprto pogovarjajo o tej tematiki. Le tako bodo težave znali pravočasno prepoznati in žrtvam nuditi podporo.