Igralcu Klemnu Slakonji goljufi izpraznili račun

Primer Klemna Slakonje dokazuje, da postajajo prevaranti vse bolj predrzni – in da pred njimi ni varen prav nihče. Govorice je Slakonja potrdil izključno zaradi želje, da prihrani morebitno oškodovanje še komu izmed nas, saj se zaveda, da lahko na račun njegovega primera marsikdo postane bolj pozoren na poskuse phishinga s strani spletnih prevarantov.

Spletne goljufije v Sloveniji so v porastu. Kako konkretno je do finančnega oškodovanja prišlo v primeru Slakonje, ta hip še ni znano, se je pa število spletnih prevar leta 2024 po podatkih Policije povečalo za kar 30 odstotkov v primerjavi z letom prej. Samo v lanskem letu so goljufi Slovencem ukradli več kot 30 milijonov evrov.