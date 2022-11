Igralec Rok Vihar: od gledališkega odra do volana superšportnika

Razkril nam je tudi to, da so na Ferskih otokih snemali v najstrožji tajnosti in da mu je produkcijska ekipa vse do premiere prikrivala, za kateri model Porsche sploh gre.

Kakšna pa je pot s slovenskih gledaliških odrov in filmskih prizorišč do mednarodne zgodbe? Rok odgovarja, da se je prav v zadnjih letih temu aktivneje posvetil iskanju priložnosti v tujini. Igralci do njih lahko uberejo več poti, večinoma pa potekajo prek kasting agentov. Pri tem oglasu za Porsche se je po naključju zgodilo, da je bila agentka z Danske na obisku v Ljubljani. Ena od naših agentk je slišala, kakšen tip igralca išče, in rekla: Mislim, da imam človeka, ki bi lahko bil pravi. Na koncu se je to res zgodilo in dobil sem vlogo.

Rok je navdušen nad avto-moto športom, in bi ga z veseljem prepletel tudi s svojimi igralskimi vlogami. Na vprašanje, katero filmsko vlogo bi izbral, če bi mu kasting agent ponudil vlogo v remaku klasike, je odgovoril, da bi gotovo igral voznika. Težko si zamisli kateri film točno bi to bil, a ugotavlja, da je človek, ki na setu definitivno z veseljem vozi vsak avto, če mi to le dovolijo. Tu so omejitev pravila produkcije na snemanju, kajti če bi lahko, bi z veseljem vse odpeljal sam.

Rok Vihar si kot glavni uspeh v igralskem poklicu šteje to, da delo opravlja dobro z zadovoljstvom in užitkom.

Sem človek, ki si ne postavlja ciljev v daljni prihodnosti, pravi Rok Vihar in dodaja, da vedno skuša živeti v danem trenutku in se prilagaja situaciji. Tako so se zgodili tudi vsi moji projekti, sploh mednarodni. Nepričakovano, potem ko sem nekje nekoga srečal in so prišle na plan besede: Ti, bi ti prišel ...? Ampak od tu pa do končne vloge naključij ni več, vse se zgodi na avdicijah. Pri tem šteje delo, ne sreča, dodaja in jasno izpostavlja najbolj gotovo pot do uspeha.

Kot največji uspeh, pa si v igralskem poklicu šteje to, da delo opravlja dobro z zadovoljstvom in užitkom. Vse drugo, slava in te reči ... od tega imajo korist tisti, ki prodajajo film, nadaljevanko, oglas. Moje glavno zadovoljstvo je, da me pustijo povedati do konca, kar želim povedati (smeh).