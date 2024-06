Igralec zgodovinske tekme za Slovenijo: Lahko bi pristal tudi v NBA

Učiteljica Tina Ferjančič pripoveduje: "Adam je v zadnjem šolskem spisu opisal, kako si želi, da se njegova življenjska pot nadaljuje. Pisal je o tem, da si želi biti profesionalni nogometaš." In sanje so se uresničile, pravi Adamova učiteljica. Od prve brce na igrišču v Idriji, vse do najboljšega igralca na tekmi evropskega prvenstva. Njegov dedek Ivan Čerin razkrije, da še ni zbral vseh misli in vtisov. Vnuk ga je takoj po tekmi, ki sta jo z ženo spremljala po televiziji, tudi poklical: "Jaz sem včeraj še rojstni dan praznoval in mi je rekel še evo, za darilo."