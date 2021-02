Igralka Mia Skrbinac uradno vložila prijavo spolnega nadlegovanja

Potem ko je dramska in filmska igralka Mia Skrbinac v začetku februarja razkrila, kako jo je na Akademiji za gledališče radio film in televizijo (AGRFT) spolno nadlegoval profesor, je zdaj tudi uradno na Univerzi v Ljubljani vložila prijavo spolnega nadlegovanja. Psihično in fizično nasilje je nad njo izvajal igralec in profesor igre Matjaž Tribušon, ki je na akademiji še zaposlen, toda ne bo več predaval.

26-letna igralka 58-letnega Tribušona obtožuje, da jo je med letoma 2014 in 2016 spolno nadlegoval, so poročali v oddaji Dnevnik na Televiziji Slovenija. Profesor igre se na telefonske klice in sporočila novinarjev ni odzival. 26-letna igralka 58-letnega Tribušona obtožuje, da jo je med letoma 2014 in 2016 spolno nadlegoval. Tomaž Gubenšek, dekan akademije prijave še ni prejel, je pa za TV Slovenija v pisni izjavi potrdil, da je "akademija državnemu tožilstvu naznanila sum storitve kaznivega dejanja." Je pa Gubenšek že pred dvema tednoma napovedal, da bo reakcija akademije ostra. "V vsakem primeru bo reakcija ostra. Sem popolnoma netoleranten do teh stvari, študenti morajo biti zavarovani, da se počutijo varne med študijem," je takrat dejal za TV Slovenijo. Tribušon je na akademiji sicer še zaposlen, toda predavanj ne bo več izvajal, je še pojasnil Gubenšek. Kot veleva pravilnik, lahko Univerza v primeru utemeljenega suma spolnega nadlegovanja prekine pogodbo z zaposlenim, mora pa sum kaznivega dejanja takoj naznaniti pristojnim organom. TV Slovenija je še poročala, da ne gre za osamljen primer, saj glede na anonimne prijave, ki jih je prejel Inštitut 8. marec, skupina Rezistenca in prodekan študent, obtožbe bremenijo še najmanj tri druge profesorje AGRFT-ja.