Igralnicam v Portorožu se po 60 letih obeta še ena velika sprememba

Casino Portorož se bo, kot vse kaže, preselil iz svojih prostorov na vzpetini pri hotelu Metropol v samo središče kraja, nekdanjo pivnico, danes pokrito tržnico. Občinski svet je selitvi prižgal zeleno luč, ker naj bi bil to edini način za ohranitev igralništva na tej destinaciji. Kakšni pa so razlogi, da so se v družbi odločili za ta korak?