Igralniški delavci v novogoriškem Hitu bodo stavkali

Stavko je za zdaj napovedal le sindikat SIDS, ostala dva sindikata v Hitu pa se o tem še odločata. Kljub odpovedi sicer obe pogodbi, kolektivna pogodba družbe Hit in kolektivna pogodba o plačah in drugih prejemkih delavcev družbe Hit, veljata še šest mesecev in se uporabljata še tudi dodatnih šest mesecev, skupno torej leto dni.

"Podjetniške kolektivne pogodbe v družbi Hit omogočajo bistveno boljše pogoje, kot jih omogoča panožna kolektivna pogodba gostinstva in turizma. Za določene poslovne enote družbe Hit dodatni stroški pomenijo ekonomsko nevzdržno poslovanje, zato je glede dodatnih zahtev sindikata SIDS uprava odgovarjala, da se je o spremembah kolektivnih pogodb mogoče pogajati samo v celoti. Sindikat SIDS je kljub temu vztrajal pri zahtevah po spremembah in dopolnitvah obstoječih kolektivnih pogodb, zato je uprava družbe obe navedeni kolektivni pogodbi odpovedala in povabila vse tri reprezentativne sindikate v družbi k pogajanju za sklenitev nove kolektivne pogodbe," so za STA pojasnili v Hitu.

Povedali so še, da so se stroški dela po stavki ob koncu lanskega leta v prvih osmih mesecih letošnjega leta v primerjavi z enakim lanskim obdobjem povečali za 5,5 milijona evrov.

STA odgovore predstavnikov sindikata SIDS še čaka.