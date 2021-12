Igralski obrazi v politiki: 'Veliko hrupa in iger'

Politika in teater – zdaj komedija zdaj tragedija, najpogosteje pa kar oboje hkrati. Kateri estradniki so pri nas že šli v politiko in kako se je izšlo? So se pa tudi nekateri politiki preizkusili v popevanju in repanju. Ne več 'Kruha in iger', danes bolj velja 'Veliko hrupa in iger', pa dogajanje na političnem parketu in vstop igralskih obrazov nanj komentira komunikolog Aljoša Bagola.