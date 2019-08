Loterija je najbolj poceni način, kako postati potencialno bogat in sanjati o tem, da boš zaslužil milijone. Rekordni Eurojackpot nam je prejšnji teden sicer ušel na Finsko, a milijonarji lahko postanemo tudi drugače. Loto se bliža rekordnemu dobitku, Sedmica je že vredna 4,3 milijona evrov. Tega se splača lotiti znanstveno. Koliko lahko dobim, koliko plačam in kakšne so možnosti zmage?