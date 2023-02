'Igranje žrtve in točenje krokodiljih solz s pozicije moči ni vabilo k dialogu'

Na svojih družbenih omrežjih je vabil na proteste in zatrjeval, da je denarja dovolj za vse. Miha Kordiš se je nato pojavil tudi na četrtkovem odmevnem gasilskem protestu in podprl boj reševalcev iz ognja. "Gasilcem želim, da se v teh pogajanjih čim bolje postavijo in si zagotovijo čim boljše plačne pogoje," je dejal.

Po vladni objavi gasilskih plač pa član Levice: da zavajajoče informacije o plačah niso vabilo k dialogu, da so bile izbrane malo po svoje, saj so bruto in vključujejo vse dodatke. In še: "Igranje žrtve in točenje krokodiljih solz s pozicije moči nad podcenjenimi ljudmi, ki že dolgo upajo na pogovor o svoji rezini kruha, ni vabilo h dialogu."