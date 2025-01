Igre na srečo: bo država igralnice privatizirala?

Veljavna strategija je stara več kot 14 let. Novo s pomočjo bruseljske odvetniške družbe, specializirane za regulacijo iger na srečo, pišejo na finančnem ministrstvu. Sprejela jo bo vlada, pred tem pa bo, kot obljubljajo na ministrstvu, potekala tudi javna razprava.

Pri nas sta sicer dovoljeni dve vrsti iger na srečo. Klasične igre, kot so loterije in športne stave, ki jih upravljata Loterija Slovenije in Športna Loterija, in posebne igre na srečo, kjer igralci poskušajo obogateti v igralnicah. Imamo jih 11 in so v lasti Hita, Casino Portoroža in Casino Bleda.

Panoga letno ustvari znatne prihodke – leta 2023 kar 355 milijonov evrov. To je skoraj odstotek državnega bruto domačega proizvoda in 50 milijonov evrov več kot pred sedmimi leti.

Igralnice letno zabeležijo okoli 2,7 milijona obiskov, kar je sicer petino manj kot pred koronskim časom. Drži pa, da obiskovalci zapravijo več kot prej, v povprečju dobrih 100 evrov na dan.

Vzrok za spremembe je neskladje s pravom Evropske unije. Trenutno lahko posebne igre na srečo pri nas prirejajo samo podjetja, registrirana v Sloveniji, pri čemer mora biti večinski lastnik država, državna družba ali lokalna skupnost. Oboje bi lahko spreminjali. Po novem bi lahko koncesije dobile podružnice podjetij iz Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

Država bi ohranila monopol pri loterijskih igrah na srečo. Na drugi strani pa bi delno odprli športne stave za največ tri prireditelje, ki bi jih izbirali na javnem razpisu.