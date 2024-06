SD svari Goloba: Igric in obljub mora biti konec, sicer nas ne bo več

Po supervolilni nedelji in domačem političnem obratu v desno, so najmočnejše stranke sinoči v Tarči potegnile črto pod rezultate in analizirale sporočila volivcev. To je razburjena refleksija SD, kjer so prepolovili število evroposlancev. "Da je konec igric. Da če se ne bomo poenotili, da ne bomo iskreni drug do drugega, da si bomo pomagali, ne pa metali polena pod noge, to, kar doživljamo mi zadnjih šest mesecev – pa ne samo od opozicije, da ne bo nesporazumov – potem je z nami konec. In bomo dobili novega, mogoče Prebiliča," meni evroposlanec Matjaž Nemec.

Zaradi poraza proti desnici in Janševi SDS pa so v SD zelo neposredno zažugali največji vladni stranki, Golobovi Svobodi. "Svojo kampanjo sem doživljal zelo, zelo razžaloščen. Ko smo imeli notri stanovanja, ko smo govorili o helikopterski pomoči, medtem ko ni bilo moč v razpravah govoriti niti o Evropski uniji. Medtem ko je Golob prišel vsak dan z novimi in novimi obljubami. In to gre opozorilo predvsem njemu kot partnerju in prijatelju."

Kaj na to poreče Romana Tomc, evropska poslanka SDS? "Zanimivo, kaj govori kolega Nemec. Po porazu seveda pridejo notranja trenja še bolj do izraza." Nemec odgovarja: "To ni po porazu, gospa Romana. Ni treba karikirati. Samo povem, kar si marsikdo ne upa povedati."

To pa ni edina kritika, ki so si jo po volitvah upali povedati šefu lastne vlade. Tako o Golobovem dopustu in spremljanju Dončičeve tekme v Dallasu namesto zastopanja Slovenije na mirovni konferenci za Ukrajino Luka Goršek, podpredsednik SD: "Napisal je, da si je celo življenje želel obiskati finale liga NBA. Moja celoživljenjska želja je pa ravno to, da bi nas vodili politiki, ki razumejo, kaj so mirovne konference in koliko so pomembne."

"Gre za povsem zaseben obisk, vse sem si plačal sam. Luko spremljam dobesedno vsako tekmo, odkar je podpisal za NBA in to je šest let neprespanih noči. Res sem ponosen nanj in verjamem, da so tudi vsi Slovenci," pa medtem v Dallasu odgovarja Golob.

Zavrnil je tudi očitek, da je zaradi tega izpustil mirovno konferenco o Ukrajini, ki se začne v soboto v Švici. "To ne drži. Najprej sem počakal, da je predsednica države potrdila udeležbo in sem šele nato potrdil obisk Dallasa na današnji tekmi, jutri pa se vračam. Če bi bilo potrebno, bi lahko še vedno ujel konferenco, ampak verjamem, da nas bo predsednica zelo dobro zastopala," je dejal predsednik vlade.

So torej v SD po dveh letih v Golobovi koaliciji ugotovili podobno kot nekoč vidni član NSi Marko Štrovs, da jih predsednik vlade "reže kot salamo"? Vprašamo v stranki z lastno izkušnjo. "Morda je kolega Nemec kaj takega ugotovil. Vidimo pa, da je SD del vladne koalicije. Koalicija podpira to vlado Roberta Goloba. In vidimo, da ta vlada Roberta Goloba pravzaprav po dveh letih mandata nima nobenih rezultatov," meni vodja poslancev NSi Janez Cigler Kralj.

Nemec meni, da gre za resno opozorilo. "Naša vlada mora očitno svoje obljube realizirati in spremeniti odnos med seboj. Če ne bomo odkrito govorili o tem, bomo samo čakali na to, kar govori gospod Tonin. Čez eno leto bomo naredili bilanco in se pripravljali na volitve. In bo teh takoimenovanih reform zelo malo izpeljanih."

Podpredsednik vlade Matej Arčon koalicijskih kolegom očita javno kritiziranje. "V partnerskem odnosu, v odnosu med koalicijskimi strankami ne gre javno kritizirati ostalih koalicijskih partnerjev, pač pa si take stvari poveš na štiri oči."

Da so socialni demokrati v aktualni koaliciji – tedaj še pod vodstvom Tanje Fajon – brez barve vonja in okusa, je že pred časom opozarjal vodja njihovih poslancev Jani Prednik. A ko so na maratonskem kongresu volili novo vodstvo, niso izvolili preloma z dosedanjo politiko stranke, pač pa Matjaža Hana in garancijo za status quo. V vrhu SD sicer neuradno zagotavljajo, da je šlo pri kritikah na račun lastne koalicije za solo akcijo starega-novega evroposlanca Nemca.