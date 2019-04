Ihanski župnik Poznič: Dar 50 evrov temelji na načelu pravičnosti

Ihanski župnik Andrej Marko Poznič se je za našo spletno stran odzval na svoja priporočila vernikom, koliko naj darujejo za cerkev ob veliki noči. "Desetine Cerkev ne pobira več, ostaja pa zapoved 'podpiraj Cerkev po lastnih močeh'," pravi Poznič in dodaja, da se mora vsak vprašati, ali je bil pri svojem daru velikodušen.

Ihanski župnik Andrej Marko Poznič je za našo spletno stran odgovoril, zakaj je farane pozval, naj se pri darovanju izognejo bakrenim kovancem in kako je izračunal, da je primeren dar tistih, ki redko zahajajo v cerkev, 50 evrov.

"Da boste sploh razumeli in v upanju, da boste pravično poročali, celostno in v celoti, brez dvoumnih dodatkov in komentarjev (marsikdo bi rekel, da sem naiven), vam odgovarjam na vaša vprašanja," je uvodoma zapisal Poznič. Odgovore objavljamo v celoti. Zakaj ste se odločili za tak poziv vernikom? Vzgoja k velikodušnosti je del našega poslanstva. Vsak od nas naj bi daroval 10 odstotkov svojih neto prihodkov v dobrodelne namene. V Svetem pismu Bog terja zase desetino premoženja in sedmino našega časa. Ker Bogu pač ne moremo ničesar dati, saj ničesar ne potrebuje, se vprašamo "kako to misli?" in odgovor je na dlani. Drug za drugega smo odgovorni in zato moramo deliti. Desetine Cerkev ne pobira več, ostaja pa zapoved "podpiraj Cerkev po lastnih močeh".

"Podpirati Cerkev po lastnih močeh je cerkvena zapoved, ki jo je papež Frančišek razglasil," pravi Poznič. FOTO: Dreamstime

Če torej ne izhajamo iz desetine, temveč od tega, kar more vsak dati, potem so zneski zelo različni. Ker v Cerkvi nimamo ne milijonarjev ne tajkunov, ki bi lahko darovali milijone (saj jih tudi nočemo, ker so po krivici pridobljeni), je Cerkev odvisna od darov navadnih ljudi, s povsem povprečnimi ali podpovprečnimi slovenskimi plačami. Vsak daruje torej toliko, kolikor more in hoče. A vsak se mora vprašati, ali je pri svojem daru velikodušen. Za kakšne potrebe župnije pobirate velikonočni ofer? Velikonočni ofer je ustaljena oblika za podporo župniji. Ker je to slovesna oblika darovanja, je vsem jasno, da se daruje več kakor običajno.

Kakšne so potrebe župnije? No, najprej plačujemo davke, ki jih ni malo, potem vse stroške "obratovanja": elektrika, telefonija (tudi vašo POP TV moramo podpirati, posredno preko ponudnika internetnega priključka, ampak ne moremo ubežati), komunalne storitve ipd. Potem pa so tu še čisto tipične župnijske potrebe in seveda obnove, pri katerih moramo plačati najprej 22 odstotkov DDV in niso mačji kašelj. Ko ni obnov, pa zbiramo za prihodnje obnove, saj vemo, da bodo prej ali slej prišle na vrsto. Ker so to visoki zneski, moramo kot dobri gospodarji od vsakega daru nekaj shraniti za te primere. Vsak pameten gospodar pa ima še nekaj "zlate rezerve" za nepredvidene stvari. Nobena od teh stvari ni poceni in zanje tudi 100.000 evrov ni veliko. Navajate, da nekateri na pogrebih mečejo bakrene kovance v svojo sramoto. Je po vašem sramotno darovati malo? Ste kdaj kakšnega vernika soočili s tem, po vaše, sramotnim ravnanjem?

Ihanski župnik Andrej Marko Poznič FOTO: Spletna stran župnije Ihan