IJS: Epidemija hitro narašča

Če je hitra rast predvsem posledica mešanja mehurčkov ob začetku študijskega leta in/ali superprenašalskih dogodkov, se bo kmalu upočasnila. Če pa je predvsem posledica vpliva vremena in/ali morebitnega slabšega izvajanja ukrepov, bo hitra rast vztrajala, dokler se ne bomo dovolj prekužili, so ocenili na IJS. Kot so zapisali, je ocenjeno reprodukcijsko število približno 1,2.

Poudarjajo, da bi lahko z doslednim izvajanjem pravila CPT in ostalih ukrepov prekuževanje in obolevanje potekalo dovolj počasi, da bomo lahko ohranjali odprto družbo. Ob zadostni precepljenosti pa bomo lahko normalno zaživeli, tako kot to uspeva vedno več državam, so ocenili.

V prvem valu se je okužil približno vsak stoti prebivalec, na vrhuncu prvega vala je bil delež kužnih približno 0,2 % prebivalstva, kar pomeni približno vsak 500. prebivalec. V drugem, tretjem in četrtem valu se je do zdaj okužila približno polovica prebivalstva. Trenutno je delež kužnih približno 0,9 % prebivalstva oz. približno vsak 110. prebivalec, so zapisali. Ocenjujejo, da je hkrati neprecepljenih in neprekuženih še približno petina prebivalstva, dovzetnih pa dobra četrtina prebivalstva, ker cepiva niso 100 % učinkovita in ker imunost s časom upada.