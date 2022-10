IJS z novimi napravami do učinkovitejšega zdravljenja raka

Po napovedih naj bi se obolevnost za rakom do leta 2035 povečala za 24 odstotkov, rak pa naj bi takrat postal vodilni vzrok smrti v Evropski uniji, so zapisali na IJS. Pozitronska emisijska tomografija, metoda slikanja, ki poda sliko funkcionalnih procesov v telesu, pa je trenutno vodilna tehnika za diagnosticiranje raka. Vendar pa je zaradi visokih stroškov izvedbe na voljo le v manj kot 0,5 odstotka zdravstvenih centrov na svetu. V projektu PetVision bodo z različnimi tehnološkimi inovacijami ta problem naslovili.

Projekt pomeni pomemben korak od dosedanje diagnostične tehnike, ki temelji na zelo dragi pozitronski emisijski tomografiji, k veliko dostopnejši, cenejši in bolj prilagodljivi družini naprav PetVision. Na ta način bo bistveno vplival na učinkovitejše in cenejše diagnosticiranje in zdravljenje raka, so pojasnili na Institutu Jožef Stefan (IJS).

Po besedah IJS bodo raziskovalci v projektu razvili "ultrahiter detektor anihilacijskih žarkov gama in ga uporabili za izdelavo inovativne aparature za funkcionalno medicinsko diagnostiko". Projekt predvideva tudi "paket prelomnih inovacij v zasnovi detektorja, foto-senzorja in front-end elektronike, ki bi omogočile učinkovitejše diagnosticiranje raka in s tem hitrejše in uspešnejše zdravljenje te bolezni".

Kot je pojasnil koordinator projekta Rok Pestotnik iz Odseka za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev IJS, so eden ključnih delov pozitronskih tomografov zelo dragi detektorski obroči, ki zaznavajo žarke gama. Nova naprava, ki jo predlagajo raziskovalci, bo imela podobne karakteristike kot detektorski obroč, a bo sestavljena iz dveh manjših panelov. S tem bodo po besedah Pestotnika pocenili celotno aparaturo in jo naredili bolj dostopno zdravstvenemu sistemu in pacientom. Hkrati pa bi metodo lahko uporabili tudi v kakšnih drugih aplikacijah, recimo med samo operacijo, kar doslej ni bilo mogoče, je dejal Pestotnik.

Razpis Evropskega sveta za inovacije Pathfinder Open je sicer namenjen financiranju zgodnjih stopenj razvoja novih prebojnih tehnologij in rešitev, ki imajo potencial postavljanja novih standardov in oblikovanja novih trgov. Med letošnjimi 858 ocenjenimi prijavami je EIC izbral 57 projektov s področja zdravja, okolja, energije, računalništva in umetne inteligence.