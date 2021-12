Podražitve v Ikei: V Sloveniji se bodo cene dvignile za povprečno deset odstotkov

Švedski pohištveni velikan Ikea je po božiču občutno dvignil cene, kar so kupci hitro izpostavili na družbenih omrežjih. V odgovoru so v podjetju pojasnili, da ne zmorejo več sami kriti naraščajočih stroškov. Na globalni ravni se bodo cene dvignile za devet odstotkov, podražitve pa se bodo med državami razlikovale, saj se razlikujejo tudi stroški, je pisala STA.

Cene celotne ponudbe se bodo v povprečju dvignile za deset odstotkov

Preverili smo, kakšne podražitve so doletele slovenske potrošnike. Kot so odgovorili za 24ur.com, so spremembe cen v veljavi od 30. decembra naprej. Povišanje cen se bo v Sloveniji gibalo od nekaj odstotnih točk do nizkega dvomestnega odstotka.

V povprečju se bodo cene celotne ponudbe dvignile za deset odstotkov, so pojasnili. Kot so sicer dodali, so cene mnogih izdelkov ostale enake, nekatere cene pa so se znižale. Kot pojasnjujejo, so nekatere cene v njihovi ponudbi zvišane zaradi naraščajočih stroškov surovin in dobavne verige.

Na vprašanje, pri katerih artiklih oziroma vrstah izdelkov, se bo cena dvignila, odgovarjajo, da se bodo podražili izdelki, ki imajo negativno bruto maržo zaradi zvišanja nabavne cene.

"Kljub temu se še vedno se osredotočamo na zagotavljanje konkurenčne ponudbe za čim več ljudi. Ostajamo pri svoji ambiciji, da postanemo cenovno ugodnejši, dostopnejši in trajnostni," poudarjajo.

Kot dodajajo, se še naprej zelo trudijo, da bi cene ohranili čim nižje in kar se da stabilne: "Vendar pa trenutne razmere v transportu in ​omejitve glede surovin vplivajo na industrije po vsem svetu in IKEA pri tem ni izjema. Nabavni in transportni stroški naraščajo zaradi motenj v logistiki in podražitev surovin na takšni ravni, da se ne moremo več izogniti dvigu maloprodajnih cen mnogih naših izdelkov."