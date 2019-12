Ikonični serum, ki odpravlja vse znake staranja!

Z negovalnim serumom, ki deluje v sami zasnovi kože, je koža po uporabi videti mladostna in brez vidnih znakov staranja. Tako uporaba seruma, ni več vprašanje ali je to nujni korak v vsakodnevni negi kože ali ne. Gre za nepogrešljiv korak v negovalni rutini, saj je to izdelek, ki vlago dobesedno “zaklene”, obenem pa z aktivnimi sestavinami spodbudi delovanje dnevne ali nočne kreme. Zato Clarins priporoča Double Serum, ki že vrsto let navdušuje ženske vseh starosti.

Clarinsov ikonični Double Serum se lahko pohvali z edinstveno teksturo, primerno za vsak tip kože, tudi najbolj občutljivo. Serum je edini dvofazni serum z unikatno formulo 21 rastlinskih izvlečkov, ki odpravlja vidne znake staranja in rešuje vse težave na koži. Skrbi, da je pet vitalnih funkcij kože vedno v pravilnem delovanju: vlaženje, regeneracija, hranjenje, oksidacija in zaščita kože. Serum vsakodnevno, zjutraj in zvečer, nežno segrejemo med dlanmi in ga z drenažnimi pritiski nanesemo na očiščeno kožo obraza. Od tu naprej se čarovnija prične.