Ilešiču kot kandidatu za sodnika na Sodišču EU podpora komisije DZ

Ilešič je bil sicer eden od sedmih kandidatov, predsednik pa se je zanj odločil "po presoji kandidatur, pridobljenih mnenjih in opravljenih posvetovanjih z vodji vseh poslanskih skupin državnega zbora". Postopek imenovanja kandidata za eno mesto na Sodišču EU sicer traja že skoraj eno leto. Razpis za položaj je bil objavljen 26. junija lani.

Kandidat se je pred dnevi v predsedniški palači tudi predstavil javnosti. Kot je dejal, je ponosen na doslej opravljeno delo, ki ga želi nadaljevati. Izpostavil je tako pomembnost sodišča za pravni sistem kot njegovo kulturno in civilizacijsko funkcijo.

Člani MVK so sklep, da je predlog predsednika republike ustrezen in da DZ predlaga izvolitev kandidata, izglasovali z desetimi glasovi za in brez glasu proti. Svoje odločitve sicer v poslanskih skupinah, z izjemo SD, kjer so mu napovedali podporo, niso obrazložili.

Sledilo bo odločanje na plenarni seji DZ prihodnji teden, kjer bo moral Ilešič na tajnem glasovanju prejeti podporo večine vseh poslancev, torej najmanj 46. Če mu bo to uspelo, pa ga čaka še preizkus pred t. i. odborom 255, ki presoja primernost kandidatov za opravljanje funkcij na Sodišču EU.

Člani MVK so DZ predlagali tudi ugotovitveni sklep, da Andreju Grahu Whatmoughu po imenovanju za generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenije preneha mandat v nazornem svetu javnega zavoda. Poslanske skupine morajo sedaj do 4. junija predlagati svoje kandidate za novega člana nadzornega sveta.