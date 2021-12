Legendarno ljubljansko kopališče bo postalo velik športni kompleks

Ljubljanska občina je po pogajanjih za izvajalca za gradnjo Kopališča Ilirija izbrala podjetje Makro 5, je na novinarski konferenci sporočil župan Zoran Janković. Ta je pred natančno tremi leti podpisal pogodbo za izdelavo projekta faz za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta, ki bo obsegal precej več od bazena. Takrat je napovedoval, da bo prenovljeno športno središče na obrobju Tivolija nared do leta 2021, zdaj pa je nova časovnica postavljena na leto 2024. Medtem pa je slišati tudi očitke o večmilijonski podražitvi projekta. Kopališče v samem osrčju prestolnice bilo sicer odprto spomladi 1929 in je bilo takrat eno najmodernejših v Evropi.

icon-expand Kopališče Ilirija leta 2009 FOTO: Bobo

Mestna občina Ljubljana (Mol) in direktor družbe Elea iC Angelo Žigon sta 28. decembra 2018 podpisala pogodbo za izdelavo projekta faz za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta. "Temeljni kamen je bil položen že v času Vike Potočnik. Toliko časa čakamo na pokrit olimpijski bazen in toliko časa je Ilirija sramota za Ljubljano. Plavalci bodo pokrit olimpijski bazen končno dobili do leta 2021," je takrat župan Janković pospremil začetek projekta. "Elea in gospod Žigon sta jamstvo, da bo projekt stekel, čeprav je zamisel stara že 20 let," je še dodal župan, ki pa ni želel razkriti finančnih podrobnosti: "Špekulacije o ceni so prezgodnje, pravo ceno bodo pokazala pogajanja, a bom tudi to oceno izpustil. Če bodo na voljo kakšna evropska sredstva, bomo veseli, sicer pa bo šlo za sredstva iz proračuna." Ponudba je znašala 43,5 milijona evrov brez DDV Danes pa je Janković na novinarski konferenci sporočil, da je Mol po pogajanjih za izvajalca za gradnjo Kopališča Ilirija izbral podjetje Makro 5, ponudba pa znaša 43,5 milijona evrov brez DDV. Po preteku roka za pritožbe bo tako po njegovih besedah sledil še podpis pogodbe, sam pa pričakuje, da bi lahko dela stekla konec januarja. Mol je v četrtek po že predhodno neuspelem javnem razpisu zaključil pogajanja, s katerimi je izvedel nov postopek za izbiro izvajalca, občina pa je istega dne dobila gradbeno dovoljenje, je pojasnil župan. Projekt zajema rekonstrukcijo obstoječega objekta ter izgradnjo bazenskega dela z olimpijskim bazenom in spremljajočim programom, športne dvorane in podzemne garaže, pa tudi zunanjo ureditev kompleksa.

icon-expand Kopališče Ilirija po osvežitveni prenovi leta 2016. FOTO: Bobo

Občina namerava novi športni center Ilirija graditi do leta 2024. Ta bo, kot napovedujejo, poleg pokritega olimpijskega bazena in trenažnega bazena z vsemi spremljajočimi prostori obsegal še Muzej Stanka Bloudka, večjo dvorano za rekreacijo, odbojko in košarko, manjšo dvorano za gimnastiko, aerobiko in fitnes ter dvorano za borilne športe. V podzemni garaži bodo uredili parkirna mesta, na novo pa bodo uredili tudi zeleno okolico. Hkrati bodo z novogradnjo sledili zahtevam varovanja kulturne dediščine in ohranili pročelje sedanje stavbe ter z oživitvijo Lattermanovega drevoreda na novo povezali park Tivoli z mestom, izhaja iz razpisne dokumentacije. Gradbišče bo obsegalo površino približno 26.560 kvadratnih metrov, je zapisano. V neposredni bližini je sicer že zdaj podoben kompleks, Park Tivoli, ki sodi pod okrilje Javnega zavoda Šport Ljubljana. Tudi tam so bazen, dvorana, fitnes in vodene vadbe, teniško igrišče, kotalkališče ....

icon-expand Kopališče Ilirija iz ptičje perspektive. V ozadju že obstoječi športni center Park Tivoli. FOTO: Bobo

Finančna sredstva bo krila občina iz proračuna Nov športni center, ki bo omogočal izvedbo vseh največjih športnih tekmovanj, naj bi bil končan v letu 2024. Finančna sredstva bo krila občina iz proračuna, za letošnje in prihodnje leto je za športni center rezerviranih približno 2,1 milijona evrov, za leto 2023 pa okoli 15 milijonov evrov, medtem ko bodo preostanek zagotovili v letu 2024. Ljubljanski mestni svet je sicer sredi novembra letos potrdil rebalans letošnjega proračuna in proračuna za prihodnji dve leti. Občina bo namesto z 1,2 milijona presežka letošnje leto sklenila s 5,3-milijonskim minusom. Kljub opozorilom iz vrst opozicijskih svetnikov o nerealnem načrtovanju je župan Janković že napovedal tudi rebalanse proračunov za leti 2022 in 2023. Svetnica Ksenija Sever (SDS) pa je med drugim izpostavila prav zvišanje sredstev za kopališče Ilirija, pri čemer je bila okvirna cena projekta v proračunu leta 2019 35 milijonov evrov. V lanskem rebalansu se je po njenih besedah dvignila na 37 milijonov, z letošnjim rebalansom pa na 63,5 milijona. "Moje mnenje je, da se za tak denar zgradi nov plavalni bazen, ki naj bo namenjen res samo za treninge plavalcev, kopališče Ilirija pa naj se obnovi, da bo služilo meščanom, starejšim in otrokom v središču mesta," je dejala."Ne vem, kje ste zasledili, da bo Ilirija le za klube. Namenjena bo vsem," ji je na novembrski seji odgovoril Janković.

Dela na območju, pod katerim je neoporečna podzemna voda Na občini sicer izpostavljajo tudi, da bodo dela potekala na območju, pod katerim je neoporečna podzemna voda, ki jo Pivovarna Laško Union uporablja kot ključno surovino za proizvodnjo pijač. Zato je nujno, da bo izvajalec del v času gradnje upošteval vsa priporočila, ki jih je podala pivovarna. Izvajalec bo s prevzemom gradbišča prevzel tudi že izvedene ponikovalne vodnjake, teh je šest, ki jih mora v sklopu izvedbe del dokončati (vgradnja opreme, testiranje idr.) skladno s projektno dokumentacijo. Zemeljska dela, ki se bodo izvajala v neposredni bližini obstoječih vodnjakov, bo treba izvajati z izredno previdnostjo, da se ne poškoduje ustja vodnjakov. Če se izkaže, da bo za izvedbo varovanja gradbene jame vodnjake treba dodatno zaščititi oz. morebiti skrajšati, bo treba vse morebitne spremembe na vodnjakih predpisati v konsenzu z naročnikom, nadzorom, projektanti vodnjakov, pivovarno in izvajalcem vodnjakov. Ves čas izvajanja del na ustjih vodnjakov bo potrebno obvezno izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov zaščite vsled preprečitve morebitnega onesnaženja podzemnih vod. Gradnja je načrtovana v dveh fazah, A in B. Za sklop A se bodo dela začela izvajati skladno z veljavnostjo gradbene pogodbe in bodo trajala 10 mesecev, začetek faze B pa je vezan na zagotovitev sredstev v proračunu občine. Vsa dela faze A in B, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za obe fazi, pa morajo biti zaključena v 18 mesecih od podpisa pogodbe. Izvajalec del bo moral gradnjo organizirati tako, da bo ves čas gradnje zagotovljen nemoten dostop do Narodnega doma.