Ilka Štuhec: Želim si praznike brez pokanja

Kljub letom ozaveščanja pirotehnični izdelki, predvsem tisti predelani in kupljeni na črnem trgu, še vedno občasno povzročijo hude, trajne poškodbe, najpogosteje pri mladih . Zato naj se raje iskri od veselja, s plakatov, ki krasijo predvsem stene osnovnih šol, letos otroke in mladostnike nagovarja Ilka Štuhec , naša vrhunska smučarka, zaposlena v Policiji. Ta je namreč podprla letošnjo preventivno akcijo Bodi zvezda, ne meči petard.

"Vedno želimo paziti nase, živeti zdravo, varno in veselo. Zakaj bi ogrožali srečo sebe ali bližnjih s pokanjem petard in spravljali v nevarnost soljudi in živali?"

Kot je za 24ur.com povedala Štuhčeva je "kampanja del ozaveščevalne kampanje slovenske Policije, ki se žal vsako leto sooča s poškodbami, ki so rezultat uporabe pirotehničnih sredstev. Kot zaposlena na Policiji sem se z veseljem odzvala na vabilo, saj je uporaba pirotehničnih sredstev lahko zelo nevarna in mislim, da se lahko zabavamo na številne druge načine in obenem ostanemo varni. Sama negativnih izkušenj s pirotehniko nisem imela, ker je tako rekoč nisem niti uporabljala oziroma me to ni pritegnilo. Ko sem bila priča, kako negativno pokanje petard vpliva na živali, pa sem dobila še večji odpor."

Ilka pravi, da si praznike brez pokanja absolutno predstavlja in si jih tudi želi: "Mislim, da pokanje petard nikakor ne pripomore k prazničnemu vzdušju. Moramo se zavedati, da s tem povzročamo tudi nemir pri živalih, ne samo pri ljudeh. Tudi živali imajo pravico, tako kot ljudje, da mirno uživajo v prazničnih dneh." Kot je povedala, ima zdaj doma papagaja:"Imela sem tudi psa, ki smo ga oboževali. Lahko rečem, da december zaradi pokanja petard in ostalih pirotehničnih sredstev zanj ni bil nič kaj 'prazničen'."

Užitek ne odtehta posledic

Mladim želi sporočiti predvsem to, da 'užitek' ob uporabi pirotehničnih sredstev nikakor ne odtehta posledic uporabe: "Vedno želimo paziti nase, živeti zdravo, varno in veselo. Zakaj bi ogrožali srečo sebe ali bližnjih s pokanjem petard in spravljali v nevarnost soljudi in živali? Poskrbimo raje, da se bomo v prazničnih dneh spomnili vseh, ki jih imamo radi, jim namenili prijazno besedo, obisk ali darilo."

Rešitev je po njenem v spremembi dojemanja petard in pirotehničnih sredstev in zavedanja nevarnosti, ki jih njihova uporaba prinaša: "Kot rečeno, še bolj se lahko zabavamo in veselimo na številne druge, bolj varne načine,"je prepričana Ilka Štuhec.