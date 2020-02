Ima Janša parlamentarno večino?

Zdi se, da ima Janez Janša pred seboj najboljšo priložnost v zadnjih letih, da sestavi vlado. Toda 46 glasov za izvolitev še nima v žepu. Potencialna nova desno-sredinska koalicija bi imela po idealnem scenariju v državnem zboru 48 glasov, plus dva glasova manjšinjskih poslancev in pridemo do udobne večine 50 glasov. A v praksi ne bo tako enostavno.