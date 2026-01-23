Ima lažni policist z letališča družinske povezave z vodstvom Policije?

Lažni policist, za katerega ni znano, kako dolgo je deloval na brniškem letališču, se je po besedah komandirja letališke policijske postaje gibal izključno po javno dostopnih območjih. Ob aretaciji je bil v policijski uniformi, pri sebi pa naj bi imel tudi lisice in repliko policijske pištole.

"Tudi, če se je izdajal za pomožnega policista, se čudim, zakaj ga nihče ni nikoli vprašal, kje ima izkaznico ali karkoli drugega, da bi se lahko identificiral," meni penologinja in novinarka časnika Večer Damijana Žišt.

"Druga stvar pa je, ali je v prostem času, ko ni bil s policistom, izkoristil to, da je bil uniformiran in lahko storil še kaj drugega, kar ni v skladu s predpisi, ki veljajo na samem letališču," pa dodaja strokovnjak za varnostna vprašanja Tomo Čas.

Po navedbah Večera si je lažni policist zelo želel postati pravi policist, a ni opravil postopkov pri izobraževanju na policijski akademiji. Njegova partnerka naj bi bila sicer policistka, zaposlena na eni izmed postaj na Gorenjskem, njegova svakinja pa naj bi delala celo v službi generalnega direktorja Policije.

"Vprašali ste me, kako je z zaposlitvijo posameznih zaposlenih. Tukaj bom rekel, da zaradi varstva osebnih podatkov in ostalih okoliščin, ki se še nadaljujejo v notranjevarnostnem postopku, kaj dosti več ne morem povedati," pa medtem odgovarja generalni direktor Policije Damjan Petrič.

Kljub temu da so od razkritja lažnega policista minili že skoraj trije meseci, so doslej preverjali predvsem odgovornost pravega policista, medtem ko ostali postopki še potekajo. Preiskovalci morajo namreč, poleg motiva, po besedah Petriča ugotoviti še, od kdaj je to trajalo. "Vemo za dva dni, za dva konkretna datuma. Ali je bilo to kdaj prej, in pa kakšne so bile naloge te osebe, ki se je predstavljala za policista, kaj je izvajala samostojno, brez prisotnosti pravih policistov ter kaj takrat, ko je bil ta policist zraven ...," našteva generalni direktor Policije.