Ima Robert Golob novo partnerico?

Predsednika vlade Roberta Goloba so v družbi znane Slovenke, s katero sta očitno dobra prijatelja, ujeli v trgovskem centru s pohištvom in na božičnem koncertu v Vatikanu. Več o tem, kdo naj bi bila nova partnerica predsednika vlade Roberta Goloba in kaj nam je uspelo izvedeti, v oddaji 24UR.

icon-expand Robert Golob FOTO: Luka Kotnik Znano je, da Robert Golob ne govori o svojem zasebnem življenju. Ne v predvolilni kampanji ne ob zmagi na volitvah se člani njegove družine nikoli niso pojavljali ob njegovih nastopih. Tudi predstavniki za stike z javnostmi Gibanja Svoboda so večkrat poudarili, da zasebnosti Roberta Goloba v stranki ne bodo komentirali. Nikoli ni komentiral govoric, da naj bi se s soprogo razšla že pred časom, ki so se pojavljale na nekaterih portalih. V naši prednovoletni izdaji Sveta na Kanalu A je razkril le, da živi sam z otroki. Več o tem, kdo naj bi bila nova partnerica predsednika vlade Roberta Goloba in kaj nam je uspelo izvedeti, si oglejte v današnji oddaji 24UR ob 18.55 na POP TV.