Kako je možno, da so člani samooklicane štajerske varde prišli do imen domačinov, ki so se zaradi paravojaških enot ob Kolpi obrnili na policijo? Govorili smo z ljudmi ob južni meji, ki so ob nedavnem usposabljanju varde varuhom reda sporočili, da se zaradi aktivnosti maskiranih neznancev počutijo ogrožene, čez nekaj dni pa ugotovili, da v vardi očitno dobro vedo, kdo jih je prijavil. Policija posredovanje identitete prijaviteljev zanika.