Ima vlak zamudo? Po novem boste lahko zahtevali višjo kompenzacijo

Evropski poslanci so podprli predlog, da bodo potniki lahko zahtevali kompenzacijo v višini 50 odstotkov cene vozovnice, če bo vlak zamujal od 60 do 90 minut. Če bo zamujal med 91 in 120 minut, bodo potniki upravičeni do 75-odstotnega, v primeru daljših zamud pa do 100-odstotnega povračila. Trenutno lahko za zamude od ene do dveh ur zahtevaš četrtino, za daljše pa polovico karte.

Evropski parlament je danes posodobil uredbo o pravicah potnikov v evropskem železniškem prometu. Spremembe pravil gredo v smeri izboljšanja informacij potnikom o njihovih pravicah, zagotavljanju boljše pomoči ljudem z zmanjšano mobilnostjo, boljšega dostopa za kolesarje, jasnejše obravnavo pritožb in večje kompenzacijo v primeru zamud. Obstoječa pravila o pravicah potnikov v železniškem prometu so v veljavi od leta 2009 in zato potrebna prenove, so zapisali v Evropskem parlamentu. Če ima vlak zamudo, lahko zahtevate povračilo. FOTO: iStock Poslanci so podprli predlog, da bodo potniki lahko zahtevali kompenzacijo v višini 50 odstotkov cene vozovnice v primerih, ko bo imel vlak med 60 in 90 minut zamude. Če bo zamuda dolga med 91 in 120 minut, bo potnikom pripadalo povračilo 75 odstotkov vrednosti, v primeru daljših zamud pa bodo upravičeni do 100-odstotnega povračila. Sedaj potniki lahko v primeru zamud, ki trajajo med 60 in 119 minut, dobijo četrtino vrednosti karte, v primeru daljših zamud pa polovico. Prav tako pa bo s spremenjenimi pravili potnikom na železniških postajah in vlakih na voljo več informacij, ki bodo morale biti natisnjene tudi na vozovnicah. Prav tako nova pravila jasneje določajo roke za reševanje pritožb v železniškem prometu. S spremembo pravil želi Evropski parlament povečati tudi delež uporabe železnic in kolesarjenja v strukturi načinov prevoza, da bi zmanjšali vpliv prometa na okolje. Zato bi morali prevozniki v železniškem prometu po njihovem mnenju kar najbolj olajšati združevanje potovanj s kolesom in vlakom, zlasti bi morali dati na voljo zadostno število stojal za sestavljena kolesa v temu namenjenih prostorih na vseh vrstah potniških vlakov.