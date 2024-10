Imajo druge alpske države pravi odgovor na reševanje iz gora?

OGLAS

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je Posočje obiskal na povabilo županov tamkajšnjih občin - Bovec, Kobarid in Tolmin. Vse tri občine, posebej Bovec in Kobarid, se srečujejo s podobnimi varnostnimi problematikami, predvsem močno povečanim prometom v času visoke turistične sezone in precejšnjim številom gorskih reševanj.

Gorski reševalec med vajo. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Poklukar je v izjavi v Kobaridu kot zadovoljivo ocenil varnost v prometu v regiji, kjer letos hujših nesreč niso zabeležili. So pa zato imeli veliko posredovanj gorski reševalci. Minister meni, da bo treba model brezplačnega reševanja spremeniti in se pri tem morebiti ozreti po drugih alpskih državah. Po njegovih besedah je "nedopustno, da slabo ali neprimerno opremljeni pohodniki spravljajo v nevarnost gorske reševalce in helikopterske posadke". Kobariški župan Marko Matajurc se je s tem strinjal. Obenem je obljubil, da bo občina po svojih močeh skušala pomagati pri kadrovski problematiki policije. Ministra so seznanili še z gradnjo novega Centra za zaščito in reševanje v Kobaridu, kjer bo dobilo mesto tudi subregijsko skladišče civilne zaščite.