'Imel sem 95-odstotni upad prometa, a nisem upravičen do pomoči'

V času pandemije – torej od 13. marca 2020, ko jo je vlada razglasila, do danes – je utrpel kar 95-odstotni upad prometa. Da je obdržal zaposlene, ki jim je kljub stanju na trgu izplačeval plače in regrese, je najel 150.000 evrov podjetniškega kredita. Upal je, da mu bo država pomagala prebroditi to krizo, a se je uštel. Čeprav je vlada pred nekaj dnevi objavila javni razpis za osem v pandemiji covida prizadetih gospodarskih panog, za katere bo namenila 10 milijonov evrov, Simonič do pomoči ni upravičen.

Ervin Simonič je lastnik in direktor podjetja Songevents, ki se ukvarja z organizacijo prireditev in zaposluje osem ljudi. Marca 2020, ko se je v Sloveniji začela pandemija covida-19, je – podobno kot vsi njegovi kolegi iz panoge – doživel šok. Industrija zabave je povsem obstala, kot po tekočem traku so morali odpovedovati vse že vnaprej dogovorjene dogodke. Šele zdaj, torej več kot dve leti kasneje, se njegovo podjetje počasi spet prebuja iz koronskega sna.

Javni razpis upošteva celotno leto 2020, čeprav je bila pandemija razglašena šele marca

"Stvar je v tem, da je razpis napisan tako, da se primerja promet v koledarskih letih 2019 in 2020. A epidemija se je začela šele marca 2020, do takrat pa smo delali normalno," opozarja podjetnik. V prvih dveh mesecih leta 2020, ko v Sloveniji torej še ni bilo nobenega potrjenega primera covida-19, prav tako še niso veljali nikakršni ukrepi za preprečevanje širjenja te bolezni, je s svojimi zaposlenimi izpeljal nekaj večjih projektov, med drugimi kurentovanje na Ptuju. "Iz tega naslova smo naredili za okoli 500.000 evrov prometa," pojasnjuje Simončič. In to je tudi glavni razlog, da zdaj ne izpolnjuje pogojev za pridobitev državne pomoči.

"Kot rečeno, če se upošteva celotno leto 2020, smo v primerjavi z letom prej zabeležili le 68-odstotni upad promet, meja pa je postavljena pri 75 odstotkih," pove Simonič. Da so bile izgube, če bi upoštevali samo čas, ko so veljali vladni ukrepi in praktično niso mogli delati, občutno večje, opozori sogovornik in dodaja, da ni osamljen primer, da so na ta način skozi sito padli tudi nekateri njegovi konkurenti, ki se prav tako ukvarjajo z organizacijo dogodkov.

Izpostavi še, da je za prebroditev krize najel podjetniški kredit, sicer brezobrestni, a vendar znesek ni majhen – 150.000 evrov, ki jih mora zdaj seveda vrniti. Da so bila sredstva namenjena izključno prebroditvi krize, torej za izplačila plač, regresov zaposlenim in podobno, zatrdi Simonič. "Resnično sem upal, da bom dobil od države kaj nazaj. Razumem, da je bilo treba uvajati ukrepe, če se gre za zdravje ljudi, ampak če nekomu prepoveš delati, mu moraš potem tudi pomagati pri ponovnem zagonu dejavnosti," je prepričan razočarani podjetnik.

Problem je deloma digitalizirana vloga?

Ko smo se z vprašanji o tem, zakaj je razpis napisan na takšen način, obrnili na gospodarsko ministrstvo, so tam s prstom pokazali na Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT), češ da so za to pristojni oni. Na vprašanje, kdo je točno določil ta pogoj, da se upošteva koledarski leti 2019 in 2020, čeprav je bila pandemija razglašena šele 13. marca 2020, odgovarjajo, da je podoben ukrep bil načrtovan že v okviru Interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu, vendar žal zaradi proračunskih omejitev ukrep ni bil izveden: "Izhodišča so podobna, kot so bila načrtovana, le da smo morali zaradi proračunskih omejitev prag s prvotnih 65 odstotkov upada prometa zvišati na 75 odstotkov. Končno verzijo razpisa je pripravila strokovna komisija Javne agencije SPIRIT Slovenije, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa je dalo soglasje k izvedbi."

Na vprašanje, ali ne bi bilo bolj primerno, da bi se upošteval datum začetka epidemije, na MGRT odgovarjajo, da se strinjajo, da bi bilo bolj primerno upoštevati datum začetka epidemije in da so se zelo trudili, da bi to izvedli, vendar je bilo kljub vsem našim poskusom v sodelovanju tudi z ostalimi institucijami, ki razpolagajo s podatki (FURS, Ajpes), nemogoče zagotoviti medletne verodnostjne podatke, ki bi predstavljali bazo podatkov za filtracijo upravičencev: "Namreč zaradi digitaliziranega razpisa, ki bo omogočal izplačilo najkasneje do konca junija, je bilo potrebno v sistem vnesti potrjene in verodostojne podatke o prometu kadidatov."

Na Ministrstvu za gospodarstvo še pravijo, da se zavedajo, da je več podjetij, ki ne bo doseglo praga, vendar ob tem dodajajo, da je ukrep namenjen le najbolj prizadetim in na žalost bi ne glede na postavljen prag, vedno kakšno podjetje izpadlo iz kroga upravičencev: "Zaradi finančnih omejitev na žalost nismo mogli imeti ukrepa popolnoma odprtega brez vstopnega praga, saj v tem primeru ta ne bi več služil namenu in to je, da se pomaga podjetjem pri ponovnem zagonu, ko večino leta 2021 niso mogli poslovati ali so poslovali omejeno zaradi epidemije, kljub temu pa so ohranili podjetje in zaposlene."

In kaj podjetja, kot je v primeru našega sogovornika, lahko naredijo, da bi bila morda vseeno upravičena do pomoči?"Žal, če ne dosegajo vstopnega praga, ne morejo kandidirati za sofinanciranje stroškov ponovnega zagona," sklenejo na ministrstvu.