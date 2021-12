'Imamo policijskega ministra in policiste, ki postajajo vojaki'

Če kdo ve, kako potekajo priprave in izvedba policijskega varovanja shodov in protestov, je to Vlado Ščavničar. Vso svojo 35-letno kariero v Policiji je bil, kot temu reče sam, "splošnjak", bil je pomočnik komandirja na PP Ljubljana Center, za Bežigradom in na Viču ter komandir v Grosupljem. Danes, tretje leto v pokoju, z velikim neodobravanjem spremlja, kar doživljajo njegovi kolegi. Z njim smo se pogovarjali o trenutni situaciji v Policiji, napetostih na ulicah in nasilnih izgredih, o napakah in morebitnih rešitvah ter o posledicah, ki jih vse to pušča.

Nikoli. Protestniki so pred ameriškim veleposlaništvom zažgali zastavo, kak posameznik je kdaj skočil v policista, večjih spopadov pa ni bilo. Vodni top kot prisilno sredstvo ni bil nikoli uporabljen, prav tako se ne spomnim, da bi kdaj uporabili solzivec za razbijanje množic. Večinoma smo se osredotočali na posameznike, ki so bili provokatorji. Izločili smo jih iz množice in ta se je umirila.

Res je, v tem obdobju na Trdinovi praktično ni bilo večje prireditve ali shoda, pri katerem ne bi bil zraven kot vodja varovanja na terenu. Bila so študentska zborovanja, zborovanja proti politiki ZDA na Bližnjem vzhodu ali v arabskem svetu – Kuvajt, Irak, Iran. Protestirali so sindikati, istospolno usmerjeni, izbrisani … Zdi se mi, da so imeli protestniki takrat jasnejše cilje, kaj želijo doseči. Danes pa nimajo neke enotne ideje. Eni se ne bi cepili, drugi ne bi nosili mask, tretji se ne strinjajo z Janšo, četrti se ne strinjajo s politiko vlade, peti se ne strinjajo z ničimer ... Protestirajo samo zato, da protestirajo.

Kar sedem let, med letoma 2002 in 2009, ste bili pomočnik komandirja PP Ljubljana Center, veliko izkušenj imate z varovanjem shodov in protestov. Kako je bilo takrat v primerjavi z danes?

Policija nikoli ne razkriva svoje taktike glede varovanja shodov. Ali nam lahko vsaj približno opišete, kako potekajo priprave na to?

Razlikujejo se že glede na to, ali je shod prijavljen ali ne. Shod je ustavna pravica ljudi, Policija ga ne more vnaprej preprečiti, razen ko je iz same prijave jasno, da je uperjen v rušenje ureditve, kršenje javnega reda in storitve kaznivega dejanja. Takrat se upravni enoti predlaga, da ga prepove. Če je prijavljen, se stvari dogovorijo že ob prijavi – vemo, kdo bo skrbel za potek, vsebino, varovanje in. Če shod ni prijavljen, pa pred tem poteka pridobivanje informacij, ki zajema spremljanje družbenih omrežij, spoznavanje organizatorjev in nabiranje informacij o tem, kaj so v preteklosti že storili. Kajti resnični organizatorji so po navadi dobro skriti, ker nočejo prevzeti odgovornosti za razmere, ki bodo nastale, ali pa se bojijo, da bodo izgubili svoj status.

Glede na zbrane informacije se potem oceni, koliko ljudi in kakšna sredstva bodo potrebna za varovanje. Najpogosteje uporabljena sredstva so ograje. Računaš, da bodo policisti uniformiranci in policisti posebne enote z ukazi in fizično silo lahko obvladali situacijo, za vsak primer, če bi stvari eskalirale, pa je treba računati tudi na ostala sredstva. Sam sicer tukaj prej kot vodni top in solzivec vidim druga sredstva, ki so milejša, na primer na konjenico – z njo lahko zastrašiš, potiskaš, razbiješ množico. Tudi s posebno policijsko enoto bi se dalo storiti še marsikaj. Je pa tukaj vprašanje, kaj želi doseči politika. Dejstvo je, da imamo policijskega ministra in ne ministra za notranje zadeve. Ministra, ki se direktno spušča v debato, kako naj bi Policija obvladovala svojo taktiko in metodiko. Komentira, zahteva in ukazuje, kar je zame nedopustno.