Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Imamo prve tri usposobljene pilote za gašenje z letali air tractor

Ljubljana, 18. 12. 2025 15.24 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
D. S. STA
Air Tractorja gasita požar nad Žerjavom

Trije slovenski piloti so novembra končali zahtevno usposabljanje in preverjanja znanja ter s tem postali prvi slovenski piloti, certificirani za izvajanje operacij gašenja z letali air tractor. Minister za obrambo Borut Sajovic in generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin sta jim izročila potrdila o usposobljenosti.

Slovenija je v zadnjih dveh letih dosegla izjemen napredek na področju gašenja požarov iz zraka. Z vzpostavitvijo samostojne enote za gašenje iz zraka in uspešno certifikacijo prvih pilotov je država naredila pomemben korak k večji operativni neodvisnosti, varnosti in dolgoročni odpornosti na naravne nesreče, so danes sporočili z ministrstva za obrambo.

Gre za zgodovinski mejnik, saj je Slovenija prvič vzpostavila lastno jedro pilotskega znanja na tem specifičnem in zahtevnem področju. Cilj državne enote za gašenje iz zraka je, da bi flota do konca leta 2026 razpolagala z osmimi usposobljenimi piloti, kar bi po navedbah ministrstva zagotovilo stabilno in dolgoročno operativno delovanje.

Air tractorji na Brniku
Air tractorji na Brniku
FOTO: 24ur.com

Piloti so usposobljeni za letenje z amfibijsko različico letala air tractor, ki omogoča zajem vode tako z letališč kot tudi z vodnih površin, kar bistveno povečuje učinkovitost gašenja. Pomemben preskok predstavlja dejstvo, da se usposabljanje pilotov zdaj izvaja v Sloveniji, v preteklih letih pa se je večinoma izvajalo v tujini s pomočjo tujih pilotov, so dodali v sporočilu na spletni strani.

V zgolj dveh letih je enota prešla pot od začetne faze do samostojnega izvajanja operacij, kar strokovnjaki označujejo kot izjemen uspeh, je povedal Leon Behin. "Običajno tovrstni procesi trajajo pet let, kar dodatno potrjuje visoko raven zavzetosti, strokovnosti in organizacijske podpore vseh sodelujočih. Kljub velikemu napredku je pred nami še veliko izzivov. Želimo si še štiri dodatne pilote in nujno potreben hangar na Brniku. Tako bi bila letala ustrezno zaščitena pred vremenskimi vplivi," so Behinove besede navedli na ministrstvu.

Pilotom je za uspešno opravljeno usposabljanje za samostojno izvajanje operacij gašenja iz zraka z letali AT-802F čestital tudi minister Borut Sajovic. Poudaril je, da ima človeško življenje absolutno prednost pred materialnimi dobrinami in zato pilote pozval k preudarnosti in odgovornemu odločanju, zlasti v neidealnih ali tveganih razmerah, kar je temelj varne letalske operativnosti.

Piloti so se predstavili v novih letalskih kombinezonih, ki so zasnovani za večje udobje pilotov ter se jasno razlikujejo od vojaških in policijskih kombinezonov.

Slovenija z državno enoto za gašenje iz zraka gradi temelje za varnejšo prihodnost in učinkovitejšo zaščito ljudi, narave in premoženja, so še dodali na ministrstvu.

piloti gašenje air tractor usposobljeni požar

Lažni posnetek o državnem udaru, ki ga še Macron ni mogel takoj odstraniti

V SD pripravljeni na volitve: ne bojijo se prevzeti naslednje levosredinske vlade

SORODNI ČLANKI

Za krmilom air tractorja: 'Pilot se večinoma zanaša kar na lastne izkušnje'

Air tractorji odvrgli 100.000 litrov vode, požar zapoznela posledica strele

Velika požarna ogroženost po vsej državi

Nad Tolminom zagorelo: ogenj zajel 1,3 hektarja površine

Air tractorji pokazali svojo učinkovitost, na Brniku bodo gradili hangar

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
18. 12. 2025 16.05
Čestitke in čim manj "dela"! Slovenija je vaša dežela!
Odgovori
+1
1 0
Rde?a pesa in hren
18. 12. 2025 15.58
Pol bojo sli na Hrvaska za vecja placa. K Merlak.
Odgovori
-1
1 2
levnuh, ne svecko
18. 12. 2025 15.49
Nič čakat, kar pogumno naprej! Imamo 4 kom letal, v planu sta še 2 !? Kdaj prideta?
Odgovori
+2
2 0
Fluxx
18. 12. 2025 15.44
Na cimvec vaj in cim manj operacij.
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Hči Gorana Višnjića okronana za kraljico Hrvaške
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
PFAPA sindrom pri otrocih: kako ga prepoznamo?
Nova božična fotografija kraljevske družine
Nova božična fotografija kraljevske družine
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno
zadovoljna
Portal
Možganska kap je za vedno spremenila njeno življenje
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Dnevni horoskop: Rake vodi intuicija, strelci bodo potrpežljivi
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Veljala je za najlepšo, danes je videti tako
Plašč, ki je popoln za december
Plašč, ki je popoln za december
vizita
Portal
5 šokantnih prevar o hujšanju
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Živila, ki lahko izboljšajo vaš spanec
Je ta bolečina lahko nevarna?
Je ta bolečina lahko nevarna?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
Kako filtri vodijo do plastične kirurgije?
cekin
Portal
Zakonca zadela že drug jackpot
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
Najcenejša evropska smučišča 2026: Italija vodi, Kranjska Gora ostaja med najboljšimi
moskisvet
Portal
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Razveselite svoje najdražje: Najboljše ideje za božična darila
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Na to morate biti pozorni pri jemanju vitamina D
Vroča 62-letnica jemlje dih
Vroča 62-letnica jemlje dih
dominvrt
Portal
Kaj skriti, ko gosti potrkajo
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Most na Dunajski: zarjavelo železo ali inovativni material?
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Neuničljiva rastlina, ki se odlično poda v majhno stanovanje
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
Čas se izteka: preživela sta kugo, bosta našla varen dom?
okusno
Portal
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Najboljši domači namazi in pomake za praznične pogostitve
Super pecivo, ki vedno uspe
Super pecivo, ki vedno uspe
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
voyo
Portal
Diddy: Vsem na očeh
Sandokan
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420