Imamo prve tri usposobljene pilote za gašenje z letali air tractor

Slovenija je v zadnjih dveh letih dosegla izjemen napredek na področju gašenja požarov iz zraka. Z vzpostavitvijo samostojne enote za gašenje iz zraka in uspešno certifikacijo prvih pilotov je država naredila pomemben korak k večji operativni neodvisnosti, varnosti in dolgoročni odpornosti na naravne nesreče, so danes sporočili z ministrstva za obrambo. Gre za zgodovinski mejnik, saj je Slovenija prvič vzpostavila lastno jedro pilotskega znanja na tem specifičnem in zahtevnem področju. Cilj državne enote za gašenje iz zraka je, da bi flota do konca leta 2026 razpolagala z osmimi usposobljenimi piloti, kar bi po navedbah ministrstva zagotovilo stabilno in dolgoročno operativno delovanje.

Air tractorji na Brniku FOTO: 24ur.com

Piloti so usposobljeni za letenje z amfibijsko različico letala air tractor, ki omogoča zajem vode tako z letališč kot tudi z vodnih površin, kar bistveno povečuje učinkovitost gašenja. Pomemben preskok predstavlja dejstvo, da se usposabljanje pilotov zdaj izvaja v Sloveniji, v preteklih letih pa se je večinoma izvajalo v tujini s pomočjo tujih pilotov, so dodali v sporočilu na spletni strani. V zgolj dveh letih je enota prešla pot od začetne faze do samostojnega izvajanja operacij, kar strokovnjaki označujejo kot izjemen uspeh, je povedal Leon Behin. "Običajno tovrstni procesi trajajo pet let, kar dodatno potrjuje visoko raven zavzetosti, strokovnosti in organizacijske podpore vseh sodelujočih. Kljub velikemu napredku je pred nami še veliko izzivov. Želimo si še štiri dodatne pilote in nujno potreben hangar na Brniku. Tako bi bila letala ustrezno zaščitena pred vremenskimi vplivi," so Behinove besede navedli na ministrstvu.

