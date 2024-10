Imamo Slovenci smisel za oblačenje?

Ste vedeli, da je slovenska moda kot gorska pot? Polna presenečenj in včasih oziroma pogosto, nerazumljiva. Tako se mnogi danes zgražamo nad trendom mladih, ki kar nočejo iz svojih trenirk. Med trenirkarje sta se vpisala celo predsednik vlade Robert Golob in njegova partnerica Tina Gaber. Pa sta Aleksander Pozvek in naša hišna stilistka iskala svetovne modne vrhove, nad katerimi pa se bodo nekateri spet zgražali.