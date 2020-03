Prva okužba s koronavirusom v Sloveniji: pacient prišel iz Maroka prek Italije

Ob 20.44 so bili s strani Inštituta za mikrobiologijo Medicinske fakultete v Ljubljani obveščeni o prvem pozitivnem vzorcu pacienta, je povedal Aleš Šabeder, minister za zdravje vlade v odhajanju. Po informacijah, ki jih imajo do sedaj, je pacient prišel iz Maroka prek Italije v Slovenijo. Danes je obiskal svojega osebnega zdravnika, ki ga je glede na to, da je kazal vidne znake obolelosti za koronavirusom poslal na Infekcijsko kliniko UKC Ljubljana. Po testiranju je bil vzorec pozitiven, trenutno se pacient nahaja v pripravljeni sobi UKC Ljubljana.

Bili so sproženi protokoli v te namene. Zdaj raziskujejo poti, kjer bi bile možne mesta okužbe. "Očitno gre za uvožen primer okužbe iz Maroka, zato ga moramo izprašati, kje se je gibal in kje je potoval," je povedala Maja Sočanz NIJZ. Pogovorili se bodo o njegovih visoko rizičnih kontaktih, da bi preprečili širjenje okužbe. Minilo je nekaj dni od prihoda domov do obiska Infekcijske klinike, so še povedali, tako da je bil po vsej verjetnosti v stiku z več osebami.

Vse slovenske sosednje države so do zdaj že potrdile prve primere okužb. Ravno v sosednji Italiji je za posledicami virusa umrlo že 107 ljudi, doslej so zabeležili 3089 okužb. Italijanske oblasti so se zato odločile, da od jutri pa do 15. marca zaprejo vse šole in univerze v državi.