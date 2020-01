Imamo zaradi vladnih ukrepov letos res višje plače?

A nekateri delavci so v podpis prejeli nove pogodbe o zaposlitvi, kjer pogodbeni bruto ne znaša zakonskih 940 evrov bruto. Kot pojasnjuje sindikat trgovcev, zakon predvideva minimalno izplačano plačo, in ne minimalne pogodbene plače. "Delodajalci so si izračunali, koliko višji bi bili potem dodatki. Slovenski plačni sistem temelji na sistemu nekdanje Jugoslavije. Vsi dodatki se obračunavajo na osnovo in če je ta osnova nižja, bo delodajalec recimo za 20 let delovne dobe izplačeval namesto 94 le 84 evrov in bo s tem prihranil 10 evrov," pojasnjuje Ladislav Rožič iz Sindikata delavcev trgovine Slovenije.

Novo leto je prineslo hkrati dvig in nov način obračunavanja minimalne plače . Ta se je dvignila z 886,63 na 940,58 evra bruto (700 evrov neto), hkrati pa so po novem iz nje izvzeti dodatki za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje delovne pogoje. A na prvi pogled dobrodošle spremembe prinašajo tudi nekaj pasti. Svobodni sindikati (ZSSS) delavce opozarjajo, naj predvsem februarja natančno pregledajo plačilno listo, ali je znesek pravi ter ali so iz minimalne plače res izvzeti vsi dodatki.

Poleg tega so vse glasnejša opozorila, da bodo nekateri, ker vlada ni obenem primerno prilagodila davčne zakonodaje, zaradi dviga minimalne plače prikrajšani na področju socialnih prejemkov, uvrščeni v višji dohodninski razred, lahko pa jim celo zmanjša kreditno sposobnost. Zaradi višjih stroškov dela v domovih za ostarele naj bi se oskrbnine povečale od pet do osem odstotkov.

Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), kjer so se znašli pod očitki, da s svojimi navodili delodajalcem te pozivajo h kršitvi zakona, so prepričani, da so se podjetja zaradi dviga znašla v zahtevni situaciji. Po njihovi oceni bo strošek plač za delodajalce med 15 in 20 odstotkov višji, za tista podjetja, ki bi želela v celoti sledita razmerjem skozi celotno tarifno lestvico, pa bi se masa plač dvignila za 50 do 60 odstotkov. Dodajajo, da ni nič, kar so priporočili podjetjem, nezakonito.

Vlada odgovarja, da gre za izjemno kompleksno vprašanje, na katerega ni mogoče podati enotnega odgovora, saj tako na obdavčitev posameznikov kot upravičenost do določenih socialnih transferjev vplivajo številne okoliščine, ki jih ni mogoče preprosto posplošiti in ovrednotiti, a ob tem zanika, da se na dvig ni pripravila: "Sta pa tako Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) kot Ministrstvo za finance (MF) določene ukrepe prilagodili tudi z vidika sprememb na področju minimalne plače. MDDSZ je tako sprejelo Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice, s katero so se prilagodile meje razredov, ki določajo upravičenost in obseg transferjev pri otroških dodatkih, državni štipendiji, znižanega plačila vrtca in subvencije malice oz. kosila za učence in dijake. Na predlog MF pa so bile oktobra lani sprejete tudi spremembe davčne zakonodaje, ki z višjo splošno davčno olajšavo in določenimi spremembami pri dodatni splošni olajšavi."

"Na MDDSZ ocenjujemo, da v primeru posameznikov z najnižjimi dohodki iz zaposlitve brez dodatnih prihodkov ali premoženja ne bo prišlo do negativnih sprememb pri razpoložljivem mesečnem dohodku posameznika oz. gospodinjstva," zagotavljajo in opozarjajo:"Seveda pa gre zgolj za hipotetične primere in ocene, ki na ravni posameznikov ne izključujejo tudi drugačnih posledic. Treba pa se je zavedati, da višje plače, tudi ob morebitnem nespremenjenem mesečnem razpoložljivem dohodku posameznika, dolgoročno zagotavljajo tudi višjo socialno varnost posameznika (npr. višje pokojnine, višje starševsko nadomestilo, višjo bolniško ipd.)."

Zaposlenemu s povprečno plačo letno le 143 evrov več

V 2020 so začele veljati tudi spremembe dohodninske lestvice in višja splošna olajšava, pa tudi linearna dodatna splošna olajšava za vse dohodke do 13.316 evrov. Po izračunih Financ,bodospremembe na naše plače vplivale zelo malo. Zaposleni s povprečno plačo bo imel letno več le okrog 143 evrov.