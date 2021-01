Imate otroke? Ne pozabite oddati vloge za vzdrževane družinske člane

Zavezanci za dohodnino lahko do 5. februarja oddajo posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane za odmero dohodnine za leto 2020. Na Finančni upravi RS (Furs) ob tem opozarjajo, da zaradi epidemioloških razmer letos obrazca v papirnati obliki ne bo mogoče prinesti osebno na urad in dobiti potrdila, zato pozivajo k uporabi spletnega portala eDavki in mobilne aplikacije. Na obeh je namreč na voljo tudi že predizpolnjena vloga z lanskimi podatki, s čimer bo oddaja vloge enostavnejša, večja pa je tudi verjetnost, da bo vloga oddana pravilno, saj so v elektronskem obrazcu že vgrajene določene kontrole, ki preprečijo vnos napačnih podatkov.

Papirnate vloge bo sicer tudi mogoče izpolniti, ampak jih je treba poslati po pošti ali oddati v predalnik pred vhodom v prostore finančnih uradov. "Tudi iz tega razloga svetujemo uporabo eDavkov, ki zavezancem v elektronski obliki pošlje potrdilo o uspešni oddaji, hkrati pa je ta vloga evidentirana in vidna tudi v evidenci vloženih vlog zavezanca na portalu eDavki in lahko služi zavezancu tudi kot arhiv oddanih vlog," dodajajo na Fursu.

Pri optimiziranju davčne obveznosti z vidika uveljavljanja posebne olajšave za vzdrževane družinske člane si lahko zavezanci pomagajo tudi s programom za testni izračun dohodnine, ki je objavljen na portalu eDavki.