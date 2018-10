Imate presbiopijo?

• Vaše oči so vedno bolj utrujene med branjem, in imate vse pogostejše glavobole.

Od rojstva razpolagamo s tremi dodatnimi dioptrijami za izostritev slike na blizu. V poprečju s 40 leti oči izgubijo eno dioptrijo, s 50 drugo, s 60 leti pa še tretjo. Na začetku se te izgube še ne zavedamo. Opazimo jo le proti koncu dneva pri slabši osvetlitvi ali ko smo močno utrujeni ali lačni – takrat se ta občutek poveča. Podzavestno se oddaljujemo od predmetov, dokler se slika ne zbistri. Proces izgube dioptrije z leti imenujemo presbiopija – naraven proces, ki se ga ni potrebno bati.

Očala s progresivnimi stekli omogočajo jasen vid presbiopom na vseh oddaljenostih – ena očala za vse oddaljenosti.

Od davnega leta 1959, ko je bilo izumljeno prvo progresivno steklo Varilux, Essilor kontinuirano dela na razvoju, novih standardih in izvedbah, da presbiopom omogoči najboljšo kvaliteto vida. Varilux progresivna stekla so prva rešitev za prespiope in hkrati tudi najboljša rešitev, z izrednim posluhom za potrebe sodobnih presbiopov.

Varilux progresivna stekla brez tveganja

Varilux progresivna stekla nudijo najboljšo rešitev vsem, ki želijo dober vid na vseh oddaljenostih in ob vseh priložnostih. Razen tega, da nudijo optimalno udobje vida, širše vidno polje z ostro sliko in visokim kontrastom na vseh oddaljenostih, nudi najnovejša generacija progresivnih stekel Varilux X series naraven položaj telesa ne glede na vrsto opravila in aktivnosti. Varilux X series so oblikovana za današnjo generacijo presbiopov, ki vsakodnevno uporablja mobilne naprave, računalnike in so vedno "on-line". Uporabnik zelo hitro občuti vse prednosti enega para očal za vse oddaljenosti in dodatno razširjeno vidno polje na območju dosega rok. Z najsodobnejšo tehnologijo dizajna je zmanjšana potreba po premikanju glave in iskanja ugodnega območja za dober vid.

