Imate prezračevanje, pa vam je poleti vroče? Spoznajte rešitev COLD!

Če že imate vgrajeno prezračevanje in se srečujete s pregrevanjem hiše poleti ali pa imate poleg tega tudi vgrajeno ploskovno hlajenje, ki je sicer izjemno udoben in energetsko učinkovit način hlajenja v prostoru, vendar se pri njegovi uporabi srečujete s težavami, kot sta prekomerna vlaga in kondenzacija vode po stenah in tleh, imamo rešitev tudi za to!

COLD. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Več kot 35 letne izkušnje na manjših in večjih projektih na področju klimatizacije in prezračevanja so nam pomagale prepoznati potrebo in priložnost obdelave zraka na prezračevalnih sistemih z vračanjem toplote. V podjetju Remty-R smo razvili inovativno napravo COLD.R, ki v kombinaciji z napravama COLD.W ali COLD.X omogoča vgradnjo hlajenja v sistem prezračevanja, čeprav dovodnih cevi nimate izoliranih. Prav tako odpravlja težave s kondenzacijo in previsoko relativno vlago pri ploskovnem hlajenju. Naš sistem COLD. je energetsko bistveno učinkovitejši, saj porabi vsaj znatno manj energije v primerjavi s klasičnimi sistemi hlajenja. Poleg tega deluje izjemno tiho in zagotavlja vrhunsko bivalno udobje. Enostavno se poveže z obstoječo prezračevalno napravo, kar omogoča udobno, energijsko varčno hlajenje brez potrebe po dodatnih klimatskih napravah.

RAZIŠČITE COLD. DRUŽINO IZDELKOV

- COLD.W je vodni hladilnik in grelnik, ki je primeren za hiše, ki imajo vgrajeno toplotno črpalko in je sposobna proizvajati tudi hladilno vodo med 7C in 10C. - COLD.X je zasnovan kot freonski hladilnik in tudi grelnik, kar omogoča uravnavanje temperature in vlažnosti zraka in potrebuje še zunanjo klima napravo. Dodatek: - COLD.R je dopolnitev k prvima dvema in omogoča uporabo v obstoječih prezračevalnih sistemih, kjer cevi niso izolirane, kar bi povzročilo pojav površinske kondenzacije.

Družina izdelkov COLD. – rešitev za hlajenje in ogrevanje zraka v centralnih prezračevalnih sistemih, za udobje vse leto. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand